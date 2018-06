Copyright de l’image Getty Images Image caption La dernière participation du Maroc en Coupe du Monde remonte à 1998

C'est la première fois que le Maroc et l'Iran se rencontrent dans une compétition de football.

Ces nations ont livré des matchs impressionnants lors des qualifications.

Le Maroc n'a concédé qu'un seul but en huit matchs, alors que l'Iran n'a encaissé que cinq buts en 18 matchs de qualification.

Cette rencontre est déjà décisive pour ces deux pays. En effet la poule B, compte également l'Espagne, championne du monde en 2010 et le Portugal, champion d' Europe en titre, les deux sont prétendants au sacre final.

Prochains matchs du Maroc et de l'Iran Date Maroc-Portugal 20 juin-13h gmt Iran-Espagne 20 juin-19h gmt

"L'Iran a été sélectionnée dans le groupe le plus dur de la Coupe du Monde et nous avions besoin de plus de préparation", a déclaré Carlos Queiroz le sélectionneur de l'équipe iranienne.

Les Lions de l'Atlas seront amenés par leur capitaine, le défenseur de la Juventus Medhi Benatia. En attaque, ils pourront s'appuyer sur le virevoltant gaucher Hakim Ziyeck, sociétaire du Réal Madrid vainqueur de la Ligue des Champions.

L'équipe du Maroc est entraînée par un technicien bien connu du continent, Hervé Renard qui a remporté deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.

L'équipe d' Iran possède une défense réputée infranchissable. Elle compte des joueurs de talents évoluant dans les championnats européens.

La principale force de cette sélection reste l'attaquant du club russe de Rubin Kazan, Sardra Azmoun. Surnommé le "messi iranien", il a marqué 23 buts en 33 apparitions avec la sélection nationale.

Regardez aussi: