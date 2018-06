Copyright de l’image Getty Images

Trois footballeurs qui ont débuté leur carrière au centre d'étude sportif Diambars basée à Sally, au sud de Dakar, ont endossé le maillot des Lions de la Teranga pour défendre le Sénégal en Russie.

Idrissa Gana Gueye d'Everton (numéro 5), Papa 'Badou' Ndiaye de Stoke City (numéro 17) et Kara Mbodji d'Anderlecht (numéro 40) ont tous le même objectif, revenir avec un trophée.

Ils auraient dû être rejoints par Saliou Ciss d'Angers, mais une blessure l'a forcé à sortir à la dernière minute.

Tous les quatre sont le produit de l'Académie Diambars, une école de foot basée à Sally au sud de Dakar.

Diambars a ouvert ses portes en 2003, après avoir été fondé par l'ancien capitaine français Patrick Vieira et deux de ses amis et anciens joueurs Jimmy Adjovi Boco et Bernard Lama.

Vieira, qui est né au Sénégal, a commencé l'académie pour promouvoir l'éducation parmi les jeunes dans le pays.

L'académie de Diambars est située dans la ville de Saly, à quelque 70 kilomètres de la capitale sénégalaise Dakar.

"C'est un vieux rêve que j'ai en tête depuis l'époque où je jouais à l'Académie Diambars", a déclaré Gueye, qui était à l'académie entre 2003 et 2008.

"Je suis très fier d'être un ancien joueur de Diambars, de pouvoir le représenter et le Sénégal à la Coupe du Monde."

Il s'agit du deuxième Mondial de l'histoire des Lions de la Teranga.