Copyright de l’image Getty Images Image caption Aliou Cissé plaide pour les entraineurs africains

L'entraîneur du Sénégal Aliou Cissé qui dit représenter ses collègues africains a cette coupe du monde plaide pour une plus grande présence des techniciens du continent à la tête de leur sélections nationales.

Il y a une nouvelle génération avec les Florent Ibengué, que je représente ici et qui a envie de se faire une place dans le football africain et mondial Aliou Cissé, Coach du Sénégal

Une plus grande présence des techniciens africains permettra au football africain de mieux progresser soutien l'entraîneur du Sénégal.

Cissé a acquis la première victoire d'une équipe africaine a la coupe du monde Russie 2018 en venant a bout de la Pologne (1-2)."Aujourd'hui on est présent partout, dans tous les championnats, dans les grands clubs, il ne nous reste qu'à avoir des entraîneurs africains pour qu'on puisse aller de l'avant" a insisté l'entraîneur qui dit ne pas aimer la référence à sa race.

C'est bien que je sois le seul entraîneur noir de cette coupe du monde, même si c'est un sujet qui me gêne. Aujourd'hui le football est universel et je crois que la couleur de la peau n'a pas d'importance mais le constater montre qu'on a des entraîneurs de qualité sur le continent Aliou Cissé, Entraineur du Sénégal

Aliou Cissé, coach des Lions est confiant

Cissé a acquis la première victoire d'une équipe africaine a la coupe du monde Russie 2018 en venant a bout de la Pologne (1-2).La Tunisie avec Nabil Mahloul et le Sénégal sont les deux équipes africaines à avoir sur leur banc des entraîneurs africains. Le Maroc, l'Egypte et le Nigéria ont fait le choix de l'expertise étrangère avec Hervé Renard, Hector Cuper et Gernot Rohr.

Russie 2018: le Sénégal gagne son dernier match amical