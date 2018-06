Copyright de l’image Getty Images Image caption Akira Nishino craint le jeu physique du Sénégal

L'entraîneur du Japon Akira Nishino qui rencontre l'équipe du Sénégal dimanche à Ekaterinburg pour la 2ème journée des phases de poule craint le "jeu musclé et physique des Lions"."La force physique des joueurs sénégalais et la vitesse du jeu sénégalais doivent être craintes" a dit Nishino qui a contre toute attente, battu la Colombie 2-1 en match d'ouverture de la poule H.Le Japon et le Sénégal, victorieux de la Colombie et de la Pologne sur le même score (2-1), occupent ex-aequo la première place en attendant la deuxième journée et leur confrontation directe de ce week-end.

Face au jeu et aux qualités physiques des Lions du Sénégal, Akira Nishino prévoit d'opposer une force tactique."Nos points forts sont la technique et la tactique" soutient-il.

"Ce sera un match tactique de toutes les façons parce que face a une équipe qui a de l'allure physique c'est la seule solution", souligne-t-il.

Une rencontre qui s'était soldée par une défaite des Blues Samouraï.