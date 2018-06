L'Allemagne, championne en titre éliminée

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Allemagne, championne du monde 2014 est éliminée par la Corée du Sud.

Les champions du monde 2014 ont été battus par la Corée du Sud (0-1).

L'Allemagne sort ainsi de la compétition à l'issue des matchs de groupe.

La Mannschaft qui était obligée de gagner pour passer en huitièmes de finale, n'a pas pu rééditer son exploit lors de son deuxième match où elle avait obtenu sa seule victoire de la compétition aux toutes dernières minutes.

Menée à la 90e minute du match sur un but de Kim, l'Allemagne a pris un autre but par H. Son, suite à un dégagement de la défense coréenne (2-0).

Neuer, le gardien de but, qui avait déserté son camp pour donner un coup de main en attaque, a offert des cages vides au joueur coréen parti à la limite du hors-jeu pour doubler la mise.

Cette surprenante défaite de l'Allemagne, un des favoris de la coupe du monde, fait les bonnes affaires du Mexique, battu sur le score de 3 buts à 0 par la Suède dans l'autre confrontation de la poule F.

Le Mexique et la Suède qualifiés

Les Mexicains qui ont démarré la rencontre en occupant la première place du groupe à la faveur de leurs deux victoires en deux matchs, ont baissé pavillon face à une entreprenante équipe suédoise qui a fait la différence en deuxième période.

Augustinsson à la 50e, Granqvist à la 60e sur pénalty, puis un but de Alvarez contre son camp, permettent aux Suédois de cumuler six points et de ravir même la première place à leur adversaire du jour.

Quatre fois championne du monde, c'est seulement la deuxième fois que l'Allemagne ne dépasse pas le premier tour de la compétition en 19 participations.

La première fois qu'une telle contre-performance était arrivée remonte à la Coupe du monde en 1938.