Le double face-à-face européen en quart de finale Suède-Angleterre et Russie-Croatie débouchera sur une demi-finale "made in Europe" et par ricochet sur une place assurée en finale pour le continent le plus titré en coupe du monde avec 11 coupes soulevées.Au moins deux équipes européennes représentantes de l'Union européenne des associations de football (UEFA) seront en demi-finale de la Coupe du monde de Russie 2018 au regard du calendrier.A l'issue des huitièmes de finale, l'Europe a placé six représentants en quart de finale contre deux pour la CONMEBOL (la Confédération sud-américaine). Il s'agit pour la zone Europe de la France, de la Belgique, de la Suède, de l'Angleterre, de la Croatie et de la Russie, pays hôte.

Le Brésil et l'Uruguay sont les deux rescapés parmi les cinq pays d'Amérique du Sud qui ont atteint le deuxième tour du Mondial.Les Brésiliens, parmi les favoris du tournoi, ont remporté le seul duel sud-américain du deuxième tour aux dépends du Mexique.

L'avant-dernière étape avant l'accession en finale de la Coupe du monde est en faveur du continent le plus représenté dans cette compétition avec 14 drapeaux.En effet, le "vieux continent" est le plus représenté avec 14 équipes contre 5 pour l'Afrique et l'Asie et l'Amérique du Sud. La CONCACAF ( la Confédération de football d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) qui englobe les USA est la zone la moins représentée avec trois tickets.Les confrontations en quart de finale bien que partagées entre équipes des zones UEFA et CONMEBOL, c'est bien l'Europe qui est sûre de disposer d'au moins un représentant en finale puisque deux pays parmi les six membres de l'UEFA disputeront une demi-finale entre elles.

