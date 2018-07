Deux vétérans se qualifient à Wimbledon

Copyright de l’image Getty Images

A Wimbledon, le tenant du titre Roger Federer s'est qualifié pour les quarts de finale en battant en 3 manches le Français Adrian Mannarino, tandis que Serena, la cadette des soeurs Williams, remporte le match se qualifiant pour les quarts de finale

Avec ses 39 titres du Grand Chelem et ses 4 médailles d'or olympique, l'Américaine affiche le palmarès le plus impressionnant du tennis féminin.

Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, elle est la seule joueuse de l'histoire à avoir gagné en simple et en double tous les tournois du Grand Chelem et les JO.

Angelique Kerber a egalement obtenu son billet pour les quarts de finale.

L'Allemande s'est imposée en deux sets face à la Suissesse Belinda Bencic.

8e journée : les résultats

Simple dames (4e tour) :

Dominika Cibulková (SVK) bat Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 6-1

Jelena Ostapenko (LAT/N.12) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-6 (7/4), 6-0

Darya Kasatkina (RUS/N.14) bat Alison Van Uytvanck (BEL) 6-7 (6/8), 6-3, 6-2

Angelique Kerber (GER/N.11) bat Belinda Bencic (SUI) 6-3, 7-6 (7/5)

Kiki Bertens (NED/N.20) bat Karolína Plísková (CZE/N.7) 6-3, 7-6 (7/1)

Julia Görges (GER/N.13) bat Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2

Camila Giorgi (ITA) bat Ekaterina Makarova (RUS) 6-3, 6-4

Roger Federer a gagné à ce jour 98 titres, dont 26 tournois majeurs et 27 Masters 1000

Simple messieurs (4e tour):