Champions du monde, champions d'Afrique

23 footballeurs de l'équipe de France sont devenus champions du monde, dimanche face à la Croatie.

Parmi eux, 15 champions ont des origines africaines. Voici leur portrait.

DEFENSEURS

1.Steve Mandanda

Guardien de but / 33 ans

Joueur plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille (OM) dont il est le capitaine de 2010 à 2016

Steve Mandanda, gardien de but célébrant la victoire de la France après la finale au Stade Luzhniki, en Russie

Né à Kinshasa (RDC)

Carrière : 28 sélections

Mondial : 1 match joué/ 0 but encaissé

Ses frères sont gardiens de but, l'international congolais Parfait Mandanda et Riffi Mandanda, gardien de but à l'AC Ajaccio.

2.Djibril Sidibé

Issu d'une famille originaire du Mali, il évolue à l'AS Monaco.

Djibril Sidibe avant le match du groupe C entre le Danemark et la France au Stade Luzhniki le 26 juin 2018 à Moscou, en Russie

Défenseur / 25 ans

Carrière : 8 sélections

Mondial : 1 match joué

3.Samuel Umtiti

Evoluant au FC Barcelone, il est né à Yaoundé au Cameroun.

L'attaquant français Kylian Mbappé (G) tient le trophée tandis que le défenseur Samuel Umtiti (C) l'embrasse

Défenseur/24 ans

Carrière : 25 sélections

Mondial : 6 matchs joués/1 but marqué

Titulaire pendant la compétition, à l'exception du dernier match de poule, il inscrit de la tête, le 10 juillet, lors des demi-finales, le seul but de la victoire (1-0) de la France face à la Belgique.

4.Raphaël Varane

Raphaël Varane est né d'un père martiniquais et d'une mère française.

Le 15 juillet 2018 au stade Luzhniki, à Moscou, Benjamin Pavard et Raphaël Varane complètent le coup de Mario Mandzukic de la tête

Raphaël évolue actuellement en Liga espagnol au Real Madrid.

Défenseur /25 ans

Carrière : 49 selections

Mondial : 7 match joués /1 but marqué

Il remporte en 2018 sa quatrième Ligue des Champions de l'UEFA, un record pour un joueur français.

Varane a lancé la victoire des Bleus par un but de la tête face à l'Uruguay en quarts de finale (victoire 2-0).

5.Benjamin Mendy

C'est est un international français d'origine sénégalaise.

Il évolue à Manchester City

Défenseur/23 ans

Carrière : 8 sélections

Mondial : 1 match joué

6.Presnel Kimpembe

D'un père congolais et d'une mère haitienne, Presnel évolue au PSG.

Le Français Presnel Kimpembe célèbre la victoire, trophée en main, après la victoire de la France

22 ans / défenseur

Carrière : 3 sélections

Mondial : 1 match joué

MILIEUX DE TERRAIN

7.Paul Labile Pogba

Paul Pogba embrasse le trophée de la Coupe du monde après la victoire de la France face à la Croatie

Né de parents guinéens d'ethnie guerzé, Paul Pogba évolue en Premier League à Manchester United.

Milieu de terrain/ 25 ans

Carrière : 60 sélections

Mondial : 6 matches joués 1 but marqué

Il a été, avant la signature de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros en 2017, le joueur le plus cher de l'histoire.

La victoire est une affaire de famille pour les Pogba : Paul Pogba avec sa mère, Yeo, et ses deux frères Matthais et Florentin

Ses deux freres ainés, Florentin et Mathias, sont également footballeurs.

Florentin joue actuellement au Gençlerbirliği SK tandis que son frère jumeau, Matthias, évolue au Sparta Rotterdam.

8.Blaise Matuidi

Ses parents ayant rejoint la RDC avant d'émigrer en Europe, Blaise Matuidi évolue aujourd'hui au Juventus Football Club.

Blaise Matuidi

Milieu de Terrain / 31 ans

Carrière : 72 sélections

Mondial : 6 matches joués

9.Steven Nzonzi

Né en France d'un père congolais d'une mère française, Steven Nzonzi évolue au FC Séville.

Milieu de terrain / 29 ans

Carrière : 9 sélections

Mondial : 5 matches joués

10.N'Golo Kanté

Avec sa double nationalité malienne et française, évolue à Chelsea.

Milieu de terrain/ 27 ans

Carrière : 31 sélections

Mondial : 7 matches joués

11.Thomas Lemar

L'international français né en Guadeloupe évolue à l'Atlético de Madrid.

Milieu de terrain /22 ans

Carrière : 22 ans/13 sélections

Mondial : 1 match joué

12.Corentin Tolisso

Né d'un père originaire du Togo, Corentin Tolisso évolue au Bayern Munich.

Milieu / 23 ans

Carrière : 14 sélections

Mondial : 5 matches joués

ATTAQUANTS

13.Kylian Mbappé Lottin

Copyright de l’image Getty Images

Issu d'une famille de sportifs, le père de Kylian Mbappé, Wilfrid Mbappé Lottin, d'origine camerounaise est un ancien footballeur.

Sa mère, Fayza Lamari, d'origine algérienne, a été handballeuse.

Son grand-frère, Jirès Kembo, est footballeur professionnel.

Kylian Mbappé évolue aujourd'hui au PSG.

Lors de la huitième de finale face à l'Argentine (victoire 4-3), il est le plus jeune joueur à inscrire un doublé en phase éliminatoire de Coupe du monde depuis Pelé en 1958.

Le président de la France, Emmanuel Macron, et la présidente de la Croatie, Kolinda GrabarKitarovic, embrassent Kylian Mbappe, lors de la cérémonie de remise des trophées

Lors de la victoire finale face à la Croatie (4-2), il devient aussi le plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du monde depuis Pelé.

Il est désigné par la FIFA meilleur jeune joueur de la compétition.

Attaquant /19 ans

Carrière : 22 sélections

Mondial : 7 matches joués/ 4 buts marqués

14.Ousmane Dembélé

Né d'un père d'origine malienne et d'une mère sénégalo-mauritanienne, Ousmane Dembélé évolue au FC Barcelone.

Attaquant / 21 ans

Carrière : 16 sélections

Mondial : 4 matches joués

15.Nabil Fekir

Né de parents originaires d'Algérie, Nabil Fekir évolue à l'Olympique lyonnais.

Il a disputé les dix dernières minutes de la finale contre la Croatie.

Le titre de champion du monde avec l'équipe de France est son premier titre en professionnel.

Attaquant/24 ans

Carrière : 18 sélections

Mondial : 6 matches joués