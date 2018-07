Copyright de l’image Getty Images Image caption L'arbitre international Malang Diédhiou prend sa retraite

L'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou annonce la fin de sa carrière internationale à l'âge de 45 ans.

Le Sénégalais a dirigé plusieurs matchs lors de la Coupe du monde de football Russie 2018.

Il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale "avec effet immédiat".

J'ai décidé d'arrêter ma carrière d'arbitre pour accorder plus de temps à ma vie professionnelle, mais aussi pour me consacrer à la formation et à l'encadrement de jeunes arbitres sénégalais. Cette décision mûrement réfléchie va dans le sens de l'intérêt général de l'arbitrage sénégalais. Malang Diédhiou, Arbitre international Sénégalais

Il a annoncé sa retraite au cours d'une réception organisée jeudi, à Dakar, par l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal (ANAFS) en l'honneur du trio arbitral sénégalais du mondial russe.

Il était avec Djibril Camara et El Hadj Malick Samba, les trois arbitres sénégalais retenus pour Russie 2018.

C'est la première fois qu'un trio africain originaire du même pays est sélectionné.

Au total, Malang et ses deux assistants ont arbitré trois rencontres : Serbie / Costa Rica (1-0, le 17 juin), Uruguay / Russie (3-0, le 25 juin) et Belgique / Japon (3-2, le 2 juillet).

Réputé pour sa maîtrise sur le terrain, Diédhiou a distribué sept cartons jaunes et expulsé un Russe.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Malang Diédhiou décoré par la Fifa

Malang Diédhiou et Djibril Camara ont fait partie des réservistes du match de classement du Mondial 2018 qui a opposé la Belgique à l'Angleterre (2-0) le 14 juillet.

Il a eu une riche carrière internationale avec les CAN 2015 et 2017, les CHAN 2014 et 2018, les CAN U 17 et U 23 en 2015.

Inspecteur des Douanes, Malang Diédhiou a également pris part aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et à la Coupe du monde des clubs en 2017 au cours de laquelle, il a dirigé deux matches dont la petite finale entre Pachuca (Mexique) et Al-Jazira (Emirats Arabes Unis).