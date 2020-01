Sadio Mané s'excuse auprès de ses fans sénégalais

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mané est le meilleur joueur africain de l'année 2019 selon la CAF

L'international sénégalais Sadio Mané s'est excusé de ne pas s'être rendu dans son pays après avoir été nommé Joueur de l'année de la Confédération africaine de football (Caf).

L'attaquant de 27 ans a reçu ce prix lors d'une cérémonie en Egypte mardi et devait se rendre au Sénégal mercredi dans le cadre des célébrations.

Une cérémonie avait été organisée au Musée des civilisations noires de Dakar, la capitale sénégalaise, en présence du président du pays, Macky Sall.

Liverpool a toutefois expliqué que "les perturbations de voyage indépendantes de sa volonté et de celle du club" l'avaient empêché de se rendre sur place et qu'il le ferait désormais "le plus tôt possible".

"Je suis bien sûr très heureux et fier de remporter ce prix et je veux le dédier à tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours depuis le tout début", a déclaré Mané sur le site Internet de Liverpool.

"J'avais prévu de m'envoler d'abord vers le Sénégal pour remercier le peuple sénégalais pour tout ce qu'ils m'a donné, mais malheureusement nous n'avons pas pu y aller", a expliqué le joueur.

A lire aussi

"Maintenant, nous avons un grand match contre Tottenham ce week-end sur lequel je dois me concentrer et être prêt, mais il est vrai que je suis déçu de ne pas pouvoir rentrer chez moi pour dire merci à cause de problèmes qui échappent à notre contrôle," poursuit Mané.

"Je n'oublierai jamais ce que tout le monde a fait pour moi, tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui m'ont donné la chance de jouer au football," dit-il.

Mané devrait rentrer chez lui fin mars, au moment où le Sénégal doit entamer sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, même s'il lui reste encore à découvrir ses prochains adversaires.

Le titre de Joueur de l'année de Mané est le premier pour le Sénégal depuis qu'El Hadji Diouf, qui jouait également à Liverpool à l'époque, l'a remporté en 2001 et 2002 à l'issue d'une impressionnante Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud.