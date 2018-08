Le Ghanéen Majeed Waris au FC Nantes

Copyright de l’image Getty Images Image caption Waris a été le meilleur buteur de la saison 2012 en Suède, avec 23 buts.

L'international ghanéen Majeed Waris se dit "enthousiaste" pour son retour en France, où il va jouer pour Nantes.

Il quitte les Portugais du FC Porto pour rejoindre le club de Ligue 1 française, grâce à un prêt d'une saison.

Waris a la possibilité de rester à Nantes, dans le cadre d'un accord permanent.

"L'opportunité de revenir dans une ligue qui m'est familière est excitante, et l'objectif est de me mettre au défi. L'entraîneur de Porto voulait que je reste. Mais je lui ai expliqué que je devais jouer plus et rattraper le temps perdu, d'où mon choix de venir à Nantes. J'ai seulement entendu des choses positives sur Nantes, et j'ai aussi vécu une bonne ambiance quand je suis venu ici pour jouer avec Lorient", a-t-il ajouté.

L'attaquant âgé de 26 ans a inscrit 33 buts en 88 matches pour les clubs français de Valenciennes et de Lorient, avant de rejoindre le Portugal en janvier.

Il a été le meilleur buteur de la saison 2012 en Suède, avec 23 buts pour le BK Hacken.

Malgré une carrière internationale marquée par des blessures, Waris totalise 25 sélections pour le Ghana et a inscrit quatre buts en équipe nationale.

"Le désir et la passion de jouer pour mon pays lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations est également une raison de venir ici. Jouer pour le Ghana est toujours un honneur. Jouer avec Nantes me donnerait l'occasion de le faire au Cameroun avec le Ghana", espère-t-il.