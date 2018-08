Copyright de l’image Getty Images

Facebook et la ligue de football espagnole ont signé un accord historique pour permettre aux utilisateurs du géant des réseaux sociaux en Asie du Sud de regarder les matchs gratuitement.

C'est la plus grande avancée en matière de diffusion de sport par Facebook, mais la société a déclaré que c'était une expérience et qu'elle n'était pas prête à se lancer dans une vague d'achats.

"Nous sommes ravis de faire équipe avec Facebook et d'être en mesure de rapprocher l'action de tous les adeptes de la Liga dans le sous-continent indien", a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas.

Le football devient de plus en plus populaire en Inde, bien que la Ligue anglaise suscite traditionnellement un plus grand intérêt que la Liga.

Les 350 millions d'abonnés à Facebook pourront regarder tous les matchs de haut niveau espagnols et des programmes d'analyse avant et après le match pour cette saison ainsi que les deux prochaines.

Les 380 matches de football de la nouvelle saison 2018-2019 qui débutera vendredi, seront disponibles sur les réseaux sociaux en Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, aux Maldives, au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka, a annoncé mardi la division espagnole.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués dans la déclaration.