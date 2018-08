Cristiano Ronaldo remporte son premier match en Italie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sans briller particulièrement, Ronaldo a tout de même accumulé les occasions face au Chievo.

La nouvelle recrue de la Juventus de Turin a triomphé en toute fin de partie, grâce à Bernardeschi dans le temps additionnel, 3 à 2.

Même s'il n'a pas marqué, le Portugais a contribué à la victoire de la Juventus Turin, son nouveau club, samedi, en ouverture du championnat italien de football.

Le quintuple Ballon d'Or a disputé et remporté son premier match officiel avec la Juventus Turin, championne d'Italie, face au Chievo Vérone.

Bras levés puis poings serrés, Ronaldo a savouré ce premier succès, péniblement décroché au bout d'une folle fin de match.

Il a joué l'intégralité de la partie, d'abord en tant qu'avant-centre puis à gauche, après l'entrée de Mandzukic, quand les bianconeri, qui avaient pourtant ouvert le score par Khedira dès la troisième minute, étaient menés 2-1.

Sans briller particulièrement, il a tout de même accumulé les occasions face à un coriace Chievo, que beaucoup imaginent pourtant en Série B en fin de saison.

Après deux tirs non-cadrés, l'ancien Madrilène a trouvé la cible à trois reprises (48, 61e, 66e), avant d'être contré in extremis.

Il peut attendre les progrès et le premier but qui s'était également refusé à Maradona et à l'autre Ronaldo, le Brésilien, à leur arrivée en Italie.