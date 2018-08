Usain Bolt entame sa carrière de footballeur

Copyright de l’image Getty Images Image caption Usain Bolt a montré un bon contrôle du ballon et de bonnes frappes du pied gauche.

Le sprinteur jamaïcain a participé mardi à sa première séance d'entraînement avec le club australien des Central Coast Mariners, dans le but de devenir footballeur professionnel.

Portant des gants et un pantalon de survêtement, le sprinteur a fait de légers étirements, du jogging et du travail de ballon avec le reste de l'équipe.

Usain Bolt a montré un bon contrôle du ballon et de bonnes frappes du pied gauche.

"C'est comme l'athlétisme. Le premier jour d'entraînement est toujours le plus difficile. (…) Mais cela semblait OK. Je ne me fixe aucun objectif, je vais juste faire le travail", a-t-il dit après une séance de 45 minutes.

A lire aussi : Usain Bolt se reconvertit dans le football

A lire aussi : Usain Bolt : un triple triplé accompli

Central Coast Mariners, un club basé à Gosford, au nord de Sydney, espère que son nouveau joueur puisse être prêt pour la reprise fin octobre de la A-League, le championnat qui réunit les meilleures équipes australiennes.

Le sprinteur qui a pris sa retraite des pistes en 2017 s'est vu offrir une opportunité avec les Mariners après des essais non concluants avec le club allemand de Dortmund.

Bolt, huit fois champion olympique et détenteur de nombreux records du monde du 100 et 200 m, a également échoué à des tests de football en Norvège et en Afrique du Sud.

A lire aussi :Athlétisme : la dernière course de Bolt

A lire aussi : Rio 2016 : Encore de l'or pour Bolt

"C'est ma première chance d'atteindre un niveau professionnel, aussi je ne sais pas à quoi m'attendre", a-t-il dit aux journalistes, ajoutant que l'un de ses plus grands rêves est de jouer pour Manchester United.

"Ce n'est que son premier jour. C'est un fantastique athlète et nous sommes absolument ravis de l'avoir ici avec nous", s'est réjoui l'entraîneur de l'équipe Mike Mulvey.

Quant au poste où évoluera Bolt, l'ancien sprinter laisse la décision au coach même s'il se dit être à l'aise "sur l'aile et bon en avant-centre".

Il a demandé à être traité comme tous les autres joueurs.