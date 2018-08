Hugo Lloris libéré sous caution

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris

Hugo Lloris arrêté pour infraction au code de la route a été libéré sous caution.

Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris a été arrêté et détenu dans une cellule de prison après avoir échoué à un test d'alcoolémie à 2 h 30 du matin dans le centre de Londres

Le vainqueur de la Coupe du Monde avec la France, a été inculpé pour "conduite en état de facultés réduites" après avoir été arrêté par la police à Gloucester Place.

Il a été emmené au poste de police de Charing Cross, où il s'est soumis à un test visuel, une prise de ses empreintes digitales et un tampon d'ADN avant d'être placé dans une cellule.

M. Lloris a passé environ sept heures en détention avant d'être inculpé puis libéré peu après sous caution. Il doit comparaître devant le tribunal de Westminster le mois prochain (mardi 11 septembre).

Une arrestation du gardien des bleus qui va sans doute étonner plus d'un ; l'homme ayant une réputation de père et footballeur calme, digne et respecté sur le terrain et en dehors.

Hugo Lloris a refusé de commenter son arrestation quand il est arrivé chez lui, à pied, juste après 11 heures.