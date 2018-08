George Weah décore Wenger

Copyright de l’image Getty Images Image caption Arsène Wenger

L'entraîneur français a été fait Grand Commandeur du Liberia, où il a reçu le "Knight Grand Commander of the Humane Order of African Redemption", la plus haute distinction honorifique du pays.

Il a été élevé à ce rang par George Weah, lors d'une cérémonie, à Monrovia, la capitale du Liberia.

Certains Libériens estiment que cette distinction honorifique n'aurait pas dû être remise à un individu pour ce qu'il a fait personnellement pour le président, rapporte Jonathan Paye-Layleh, le correspondant de la BBC au Liberia.

Copyright de l’image Jonathan Paye-Layleh Image caption Arsène Wenger recevant la plus haute distinction honorifique du Liberia des mains de George Weah

Mais, selon le ministre libérien de l'Information, Eugene Nagbe, Wenger n'est pas seulement honoré pour ses liens personnels avec George Weah.

Il a reçu cette distinction pour "avoir contribué au sport en Afrique et offert de nombreuses opportunités" aux footballeurs africains, a précisé Eugene Nagbe.

Arsène Wenger a fait venir Weah à Monaco en 1988. Il a également été son entraîneur au Paris Saint-Germain, quelques années plus tard.

Weah est le seul footballeur africain lauréat du Ballon d'Or de la Fifa, qui récompense chaque année le meilleur joueur mondial.

Il est également le premier footballeur international à être élu chef d'Etat dans le monde.