Abdoul Razza Camara ne jouera plus pour Guingamp

Copyright de l’image Getty Images Image caption Abdoul Razza Camara n'avait plus joué depuis décembre 2017 à cause d'une blessure au genou.

Guingamp "est aujourd'hui très triste d'annoncer que son joueur Razza Camara ne portera plus le maillot du club pour raisons médicales, suite à un long processus d'examens qui viennent de rendre leur verdict", écrit le club de Ligue 1 française sur son site Internet.

L'ailier guinéen passé par Rennes, Sochaux et Angers, n'avait plus joué depuis décembre 2017 à cause d'une blessure au genou.

"Toutes nos pensées accompagnent Razza et sa famille dans cette épreuve douloureuse à surmonter. L'ensemble du club lui souhaite bonne chance pour ce nouveau virage dans sa vie. Nous serons là pour l'aider, à ses côtés", ajoutent les dirigeants de Guingamp.

L'ailier de 28 ans avait rejoint le club breton en juin 2017.

En six mois, il avait marqué deux fois et fourni une assistance décisive en 14 matchs.

Camara a joué pour les petites catégories françaises, avant de servir la Guinée en tant qu'international senior. En 16 matchs avec la Guinée, il a marqué quatre buts.