Copyright de l’image Getty Images Image caption Djamel Belmadi, le nouveau sélectionneur de l'Algérie

Le nouveau sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a constitué une liste de 25 joueurs pour son match de qualification contre la Gambie, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, le 8 septembre prochain.

Le milieu de terrain Farid Boulaya, qui évolue au FC Metz, a été convoqué pour la première fois.

D'autres joueurs sélectionnés par Rabah Madjer, le prédécesseur de Belmadi, ont été rappelés. Il s'agit notamment de Rais Mbolhi, Sofiane Feghouli et Safir Taider.

Carl Medjani, le capitaine de l'Algérie sous Madjer, ne fait pas partie de la sélection contre la Gambie. Zineddine Farhat et Ismail Bennacer ne sont pas non plus appelés.

Le nouvel entraîneur algérien a également laissé tomber sept joueurs locaux, qui avaient été sélectionnés par Madjer. Il n'y a donc plus de joueurs du championnat algérien dans la sélection.

Belmadi a toutefois promis de laisser la porte ouverte aux joueurs locaux pour les prochains matchs.

Plusieurs joueurs expérimentés, dont Riyad Mahrez, Yacine Brahimi et Islam Slimani sont convoqués pour jouer contre la Gambie.

L'Algérie et le Bénin, en tête du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, ont le même nombre de points. Pour son premier match, l'Algérie a battu le Togo (1-0).

La liste de l'Algérie contre la Gambie :

Gardiens de but : Raïs M'bolhi (Ettifak FC, Arabie Saoudite) ; Azzeddine Doukha (Al Raed FC, Arabie Saoudite) ; Alexandre Oukidja (FC Metz, France) ;

Défenseurs : Aïssa Mandi (Real Betis, Espagne) ; Ramy Bensebaïni (Stade Rennes, France) ; Rafik Halliche (Moreirense, Portugal) ; Mehdi Tahrat (Lens, France) ; Ilyes Hassani (Cherno More, Bulgarie) ; Ayoub Abdellaoui (FC Sion, Suisse) ; Mohamed Farès (SPAL 2013, Italie) ; Mokhtar Belkhiter (Club Africain, Tunisie) ;

Milieux de terrain : Nabil Bentaleb (Schalke, Allemagne) ; Saphir Taïder (Impact de Montréal, MLS) ; Mehdi Abeid (Dijon, France) ; Adlène Guedioura (Nottingham Forest, Angleterre) ; Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie) ; Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre) ; Rachid Ghezzal (Leicester City, Angleterre) ; Ryad Boudebouz (Real Betis, Espagne) ; Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal) ; Farid Boulaya (Metz, France) ; Yassine Benzia (Lille, France) ;

Attaquants : Islam Slimani (Fenerbahce, Turquie) ; Bagdad Bounedjah (Al Sadd SC, Qatar) ; Hilel Soudani (Nottingham Forest, Angleterre).