Noussair Mazraoui sur la liste du Maroc contre le Malawi

Copyright de l’image Getty Images Image caption Noussair Mazraoui avait la possibilité de choisir entre le Maroc et la Hollande.

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas a fait appel à 25 joueurs, dont le très prometteur défenseur de l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui, pour son match contre le Malawi.

La sélection marocaine va recevoir celle du Malawi le 8 septembre, pour les éliminatoires de la CAN 2019.

Noussair Mazraoui, 20 ans, avait été sollicité pour la sélection nationale des Pays-Bas, pour laquelle il était éligible.

"Je suis honoré qu'il se soit donné tant de mal rien que pour moi", a-t-il dit du sélectionneur néerlandais du Maroc, Ronald Koeman, qui a insisté pour l'avoir dans son effectif.

"Les gens qui me connaissent savent que je suis fier d'être hollandais et marocain. Je suis né et j'ai grandi ici, aux Pays-Bas. J'aimerais jouer pour les deux pays, mais évidemment, je ne peux pas", a dit l'arrière droit né de parents marocains à Leiderdrop, dans l'Ouest de la Hollande.

Il a déjà joué pour la sélection junior marocaine.

"Noussair Mazraoui est une option sérieuse pour le poste d'arrière droit", a dit Koeman, précisant qu'il ne lui a pas promis d'être titulaire.

Noussair Mazraoui a fait comme son coéquipier Hakim Ziyech, qui a également préféré le Maroc à l'équipe nationale néerlandaise, malgré l'appel du sélectionneur Danny Blind.

La liste de Koeman contre le Malawi :

Gardiens : Yassine Bounou (Gérone, Espagne), Munir El Kajoui (Malaga, Espagne), Ahmed Reda Tagnaouti (Ittihad, Tanger)

Défenseurs : Nayef Aguerd (Dijon, France), Manuel da Costa (Istanbul Basaksehir, Turquie), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie), Walid El Hajjam (Amiens, France), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam, Hollande), Hamza Mendyl (Schalke 04, Allemagne), Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers, Angleterre)

Milieux de terrain : Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Sofyan Amrabat (Club Bruges, Belgique), Youssef Aït-Bennasser (Monaco, France), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Mbark Boussoufa (sans club), Karim El Ahmadi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Faycal Fajr (Caen, France), Amine Harit (Schalke 04, Allemagne), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Hollande)

Attaquants : Yassine Bammou (Caen, France), Achraf Bencharki (Al-Hilal, Arabie Saoudite), Khalid Boutaïb (Yeni Malatyaspor, Turquie), Ayoub El Kaabi (Hebei Fortune, Chine), Youssef En Nesyri (Leganés, Espagne).