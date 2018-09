Salisu Yusuf sanctionné par la Fédération nigériane de football

Copyright de l’image Catherine Ivill - AMA Image caption Salisu Yusuf entend faire appel de la décision de la NFF

La Fédération nigériane de football (NFF) a suspendu l'entraîneur Salisu Yusuf pour un an et lui a infligé une amende de 5.000 dollars.

Les sanctions ont été imposées au coach de 56 ans suite à une enquête de la Fédération concernant des allégations de corruption.

Il a été pris en photo par des hommes se faisant passer pour des agents de football, qui ont demandé que deux joueurs soient sélectionnés pour un championnat continental.

Les noms des joueurs n'ont pas été divulgués et Yusuf a nié tout acte répréhensible.

Il a comparu jeudi devant un comité d'éthique de la NFF à Abuja, la capitale du Nigéria.

Le comité a déclaré que la suspension prend en compte "toutes les activités liées au football, tant au niveau national qu'international", ajoutant qu'un "appel contre la décision peut être interjeté devant le comité d'appel de la NFF".

La NFF a indiqué dans un communiqué qu'elle tire ses preuves d'une vidéo où l'on voit Salisu Yusuf accepter "un don" en espèces de 1.000 dollars.

Copyright de l'image Getty Images Image caption Gernot Rohr et Salisu Yusuf en Russie

L'argent lui a été proposé par l'Agence Tigers Player's via un reporter infiltré qui s'est dit désireux de voir les joueurs Osas Okoro et Rabiu Ali être sélectionné pour la CHAN 2018 au Maroc.

Il a insisté à l'époque sur le fait que l'argent était un cadeau et que les joueurs avaient été choisis sur la base du mérite. Salisu Yusuf fera appel.

"Il n'y a rien dans ces allégations indiquant une demande d'argent de la part des agents des deux joueurs. Au contraire, l'agent ne m'a remis l'argent qu'après avoir exprimé "l'espoir" que les deux footballeurs joueraient le Championnat", a déclaré Salisu Yusuf en guise de droit de réponse.

"Quoi qu'il en soit, j'ai accepté l'argent qui m'avait été remis par l'un des agents de football en question et j'ai découvert plus tard en vérification qu'il y avait 750 $ et non à 1 000 $".

Salisu Yusuf estime que la règle sur les dons en espèces ne s'applique pas dans ce cas puisqu'il n'a pas violé les règles de l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA et celle de la NFF.

M. Yusuf était l'assistant du coach Gernot Rohr lors de la récente Coupe du monde en Russie et a mené le Nigéria à la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) au Maroc.