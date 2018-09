Copyright de l’image Getty Images Image caption "Razza" quitte le terrain

L'international guinéen Abdoul Camara surnommé Razza doit abandonner le football à cause d'une maladie cardiaque.

Le joueur âgé de 28 ans, a été invité par ses médecins à cesser de jouer immédiatement.

"Je ne peux pas continuer parce que je risque un arrêt cardiaque ou même de mourir sur le terrain comme beaucoup d'autres joueurs", a-t-il déclaré sur le site internet français footmercato.

Le mois dernier, son club français Guingamp a annoncé qu'il ne jouerait plus pour le club pour des raisons médicales.

"Nous devons avancer, même si c'est difficile à accepter. J'attendais les nouvelles depuis trois semaines. J'ai essayé de rester fort juste au cas où", a déclaré Camara.

"Depuis que j'ai 13 ans, ma vie c'est le football. J'avais du mal à revenir après ma blessure au ligament croisé. Et là, on vous dit que vous ne porterez plus jamais un maillot de football", a ajouté le footballeur.

Lorsque Guingamp avait annoncé son départ, la direction du club avait déclaré qu'elle continuerait à apporter son soutien au joueur.

"Le club m'aide à bien des égards. Ils sont là pour moi", a précisé Abdoul Camara.

"Le président [Bertand Desplat] est vraiment là pour me soutenir. Il est proche de moi. Si j'ai besoin de lui ou du club, je sais qu'ils seront là."

Camara envisage déjà l'avenir. "En ce moment, je veux découvrir d'autres facettes du football. J'ai d'anciens entraîneurs à qui j'ai parlé. Les anciens présidents de clubs m'ont appelé", a-t-il déclaré.