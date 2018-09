CAN 2019 : le champion tenu en échec aux Comores

Copyright de l’image Getty Images Image caption Clarence Seedorf dirige les Lions Indomptables depuis quelques semaines.

Les Lions Indomptables du Cameroun, champions d'Afrique, ont fait match nul, 1-1, ce samedi, avec le petit Poucet comorien.

Le Cameroun, quintuple vainqueur de la CAN, s'est laissé distancer par El Fardou Ben Mohamed.

L'attaquant de l'Etoile Rouge de Belgrade a inscrit le premier but de cette rencontre jouée sur un terrain difficile, à Mitsamiouli.

Les Camerounais ont souvent eu du mal à contenir les insulaires, jusqu'à l'égalisation obtenue avec le but de l'attaquant d'Angers, Stéphane Bahoken.

A lire aussi :Bell : ''le Cameroun sera prêt''

A lire aussi : Seedorf à la tête des Lions Indomptables

Le résultat aurait pu être pire pour les champions d'Afrique, car, en retard sur le match dès la 15e minute de jeu, ils ne reprendront le contrôle de la partie qu'à 10 minutes seulement de la fin.

Ce match est un début décevant pour Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur du Cameroun, qui faisait son baptême du feu avec les Lions Indomptables.

Avant le Cameroun, l'ancienne star néerlandaise, qui a succédé au Belge Hugo Broos depuis quelques semaines, a dirigé l'AC Milan, puis Shenzhen et le Deportivo La Corogne, pendant moins de six mois pour chacun des trois clubs, sans succès.

Il est assisté d'une autre ancienne star néerlandaise, Patrick Kluivert, et de l'ancien international français Jean-Alain Boumsong.

A lire aussi : Boumsong intègre le staff des lions indomptables

A lire aussi : La liste du Cameroun contre les Comores

Le Cameroun, champion d'Afrique en titre et hôte de la CAN 2019, a été classé 47e au classement Fifa de ce mois, soit 102 places devant les Comores.

Il partage la poule B des éliminatoires de la CAN 2019 avec le Malawi et le Maroc, en plus des Comores.

Deux nations se qualifient pour chacune des poules des éliminatoires, 24 équipes devant jouer la CAN 2019, contre 16 pour les précédentes éditions.