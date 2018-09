Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Ghanéen Nicholas Opoku a marqué contre son camp.

Après avoir perdu son premier match de qualification dans ce le groupe F, face à la Sierra Leone, le Kenya, mené par le Français Sébastien Migne, a obtenu un superbe résultat contre les Black Stars du Ghana.

Les Harambee Stars ont obtenu le seul but du match à la 40e minute, lorsque le Ghanéen Nicholas Opoku a frappé dans son propre filet.

Le Ghana a tenté d'égaliser, exerçant une forte pression sur l'adversaire, ce qui a abouti à l'expulsion du défenseur kényan Joash Onyango, peu avant le coup de sifflet final.

Avec cette victoire, le Kenya obtient le même nombre de points que son adversaire du jour, il égalise aussi avec la Sierra Leone, qui fait partie aussi du groupe F.

Les Sierra-Léonais peuvent prendre la première place du groupe s'ils évitent la défaite en Ethiopie, dimanche.

D'autres matchs ont eu lieu le même jour, dans le cadre de ces éliminatoires.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ahmed Musa a ouvert le score du match des Super Eagles contre Seychelles.

Le Nigeria s'est imposé devant les Seychelles, 3-0, dans le groupe E.

Ahmed Musa a inscrit le premier but des Super Eagles à la 15e minute. Chidozie Awaziem a ensuite inscrit un deuxième but pour le Nigeria à la 34e minute, et Odion Ighalo a transformé un penalty en seconde période pour sceller la victoire des Super Eagles.

Les hommes de Gernot Rohr avaient besoin d'une victoire pour remettre sur les rails leur candidature à la CAN 2019, après la défaite à domicile contre l'Afrique du Sud, 2-0, en juin 2017.

L'Afrique du Sud et l'Ouganda se sont inclinées sur le même score, 0-0, respectivement devant la Libye et la Tanzanie. Les Libyens prennent ainsi la première place du groupe E.

Les 12 vainqueurs et vice-champions des groupes se qualifieront pour la phase finale de la Coupe des nations 2019, à l'exception du groupe B, où le Cameroun, pays hôte, et l'autre équipe la mieux placée se qualifieront.

Le Cameroun, déjà qualifié pour la CAN 2019 en tant que pays hôte, a fait match nul, 1-1, avec les Comores. C'était le premier match de Clarence Seedorf, nommé récemment sélectionneur des Lions Indomptables.

Copyright de l’image AFP Image caption A Libreville, Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé pour le Gabon.

Les Comoriens ont surpris les champions d'Afrique en titre en inscrivant un but à la 15e minute, grâce à El-Fardou Ben Mohamed. Ils prennent, pour le moment, la première place du groupe B.

Stéphane Bahoken a égalisé pour les Camerounais à 10 minutes du coup de sifflet final.

Le Maroc, vaincu par le Cameroun lors de son premier match de qualification, doit jouer contre le Malawi.

L'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a égalisé pour le Gabon, qui a fait match nul, 1-1, avec le Burundi, leader du groupe C, à Libreville.

L'attaquant de Stoke City, Saido Berahino, avait donné l'avantage au Burundi après 40 minutes de jeu, dans ce match marquant le début de sa carrière internationale.

Le Soudan du Sud accueille le Mali, dans le groupe C, dimanche.

Le match entre le Mozambique et la Guinée-Bissau, dans le groupe K, s'est soldé par un nul, 2-2.

Dans le même groupe, la Zambie, championne d'Afrique en 2012, a égalisé à la dernière minute pour arracher le nul, 1-1, face à la Namibie.

L'Algérie, l'Egypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RD Congo joueront également ce weekend des matchs de qualification pour la CAN 2019.