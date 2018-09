CAN 2019 : l'Egypte sans pitié avec le Niger

Copyright de l’image Reuters Image caption La victoire égyptienne marque un bon début pour le nouvel entraîneur de l'Egypte, Javier Aguirre.

Les Pharaons ont battu le Mena par 6 buts à 0, lors du match joué samedi pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Cette victoire remportée à Alexandrie permet aux Egyptiens de se relancer après leur défaite en Tunisie.

L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a marqué deux fois, fait deux passes décisives et manqué deux pénaltys, dont l'un à la première minute.

Mais Marwan Mohsen s'est rapidement chargé de l'ouverture du score à la 13ème minute.

Ashraf va doubler la mise à la 20e minute, avant que Salah ne marque le troisième but sur pénalty à la 29e.

A la pause, le score était donc de 3 buts à 0.

Salah Mohsen marquera le quatrième but à la 73e minute. Les deux derniers seront signés par Mohamed Salah et Mohamed Elneny, à la 86e et à la 92e minutes.

Cette victoire marque un bon début pour le nouvel entraîneur de l'Egypte, Javier Aguirre, qui remplace Hector Cuper depuis l'élimination des Pharaons en Coupe du monde.

Le Niger, dirigé par François Zahoui, avec un seul point en deux rencontres, est déjà en danger en attendant sa double confrontation avec la Tunisie en octobre pour la suite des matchs du groupe J.