Quelques résultats des éliminatoires de la CAN 2019

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations de football

Les Lions du Sénégal ont fait match nul avec les Barea de Madagascar, 2-2, lors d'un match précédé d'une bousculade qui a fait un mort et une quarantaine de blessés, dimanche à Antananarivo.

Moussa Konaté a ouvert le score pour les Sénégalais. Paulin Voavy a égalisé juste avant la pause.

Le Sénégal a repris la domination en seconde période, avec un but de Keita Baldé, mais Madagascar va ensuite égaliser grâce à Carolus Andriamahitsinoro.

A lire aussi :Résultats des éliminatoires de la CAN 2019

Les Lions sont en tête du groupe A, au terme des deux premières journées des éliminatoires. Dans le même groupe, la Guinée Equatoriale a pris la troisième place après sa victoire sur le Soudan, 1-0.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Jonathan Kodjia a ouvert le score du match entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda.

Dans la poule H, la Côte d'Ivoire a battu le Rwanda à Kigali, 2-1. Après leur première défaite à domicile, contre la Guinée, lors de la première journée des éliminatoires en juin 2017, les Eléphants étaient sous pression.

A Kigali, ils ont obtenu leur premier but grâce à Jonathan Kodjia, en première période. Max Gradel a signé un second but pour la Côte d'Ivoire juste après la pause, mais le Rwanda a riposté par Meddie Kagere, ce qui a rendu les Ivoiriens nerveux durant les dernières minutes de la partie.

Dans la même poule, le Syli national de la Guinée accueille ce dimanche les Fauves de la République Centrafricaine.

A lire aussi : CAN 2019 : l'Egypte sans pitié avec le Niger

Le Mali s'est imposé à l'extérieur en battant le Soudan du Sud, 3-0, à Juba, avec des buts de Moussa Marega, Salif Coulibaly et Adama Traoré, ce qui place les Aigles en tête du groupe C, après le nul, 1-1, entre le Gabon et le Burundi, à Libreville.

Dans le groupe J, la Tunisie a maintenu son excellent début des qualifications pour Cameroun 2019 en s'imposant sur le terrain de l'eSwatini (ex-Swaziland), 2-0. Les buts de Taha Yassine Khenissi et Naim Sliti, en première mi-temps, ont donné sa deuxième victoire consécutive à la Tunisie.

Les Aigles de Carthage se trouvent ainsi à trois points derrière une impitoyable équipe de l'Egypte, qui a écrasé le Niger, 6-0.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Khama Billiat a donné l'avantage aux Warriors du Zimbabwe après 22 minutes de jeu.

La Sierra Leone a raté l'occasion de prendre la tête du groupe F, après sa défaite devant l'Ethiopie, 1-0. Un penalty de Getaneh Kebede à la 36e minute a été suffisant pour donner la victoire à l'Ethiopie.

Les quatre équipes de la poule sont à égalité de points, avec trois pour chacune, le Kenya ayant battu le Ghana à Nairobi, 1-0.

Dans le groupe G, le Zimbabwe a arraché un point au Congo pour prendre la tête du classement après un nul, 1-1. Khama Billiat a donné l'avantage aux Warriors après 22 minutes de jeu. Les locaux ont ensuite égalisé grâce à Thievy Bifouma, en seconde période.

La RD Congo a pris la deuxième place de ce groupe, derrière le Zimbabwe, après une égalisation tardive qui lui a permis d'arracher le nul au Liberia, 1-1.

A lire aussi : CAN 2019 : le champion tenu en échec aux Comores

Dans le groupe L, le Cap-Vert s'est incliné devant le Lesotho, 1-1. L'Ouganda reste en tête de ce groupe après son nul contre la Tanzanie, 0-0.

Un but de Gelson a suffi à l'Angola pour marquer ses premiers points dans le groupe I, puisque les Angolais ont battu le Botswana à Luanda, 1-0.

Le Botswana est le seul du groupe à ne pas avoir de point, la Mauritanie étant en tête du classement après sa victoire sur le Burkina Faso, 2-0.

A Lomé, le Togo et le Bénin ont fait match nul, 0-0, ce qui permet à l'Algérie de rester en tête du groupe D, devant le Bénin, après son nul contre la Gambie, 1-1.