Mane et Salah en lice pour la FIFPro World XI

La liste des 55 joueurs susceptibles d'être sélectionnés lors de la FIFA/FIFPro World XI de la saison a été publiée lundi par la fédération internationale de football (FIFA) et le syndicat des joueurs (FIFPro).

Le quatuor de Liverpool Sadio Mane, Mohammed Salah, Virgil van Dijk et Dejan Lovren figurent sur la liste des 55 nominés Fifpro World XI.

L'équipe FIFA/FIFPro World XI est composée de près de 25.000 joueurs de 65 pays.

Chaque votant désigne un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants, sur la base de leurs prestations entre le 3 juillet 2017 et le 15 juillet 2018.

Les Anglais Kyle Walker, Kieran Trippier et Harry Kane sont également sur cette longue liste de 55 joueurs aux côtés de sept membres de l'équipe française vainqueur de la Coupe du monde que sont Antoine Griezmann, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Benjamin Pavard, Paul Pogba, Samuel Umtiti et Raphael Varane.

Des joueurs qui ont brillé au Mondial en Russie comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku figurent parmi les nominés.

Le onze de départ du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions face à Liverpool en mai, est arrivé en tête du classement avec Cristiano Ronaldo, qui a rejoint depuis lors la Juventus de Turin.

Les champions de la Premier League, Manchester City, comptent trois joueurs : David Silva, Kevin de Bruyne et Kyle Walker.

Les résultats seront proclamés le lundi 24 septembre à Londres lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards.

Les prix du meilleur joueur et de la meilleure joueuse, du meilleur entraîneur, du meilleur gardien, du plus beau but et du fair play seront également décernés à cette occasion.