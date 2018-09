Copyright de l’image Reuters Image caption Pierre-Emerick Aubameyang lors du match de ligue europa face à FC Vorskla

L'attaquant des gunners a parfaitement fêté la nomination de son père à la tête de la sélection nationale du Gabon en inscrivant un doublé.

Le début de match des gunners était laborieux jusqu'au premier but de Pierre Emeric Aubameyang d'une frappe croisée sur une passe de l'attaquant nigérian Alex Iwobi .

Cette ouverture du score à libéré les coéquipiers de l'international gabonais qui ont doublé le score quelques minutes plus tard par l'entremise de Danny Welbeck.

Le second but d'Aubameyang interviendra à la 56e minute. Le quatrième but des Gunners a été marqué par Mezut Ozil .

"Je n'ai pas joué en Europa League l'année dernière et je suis très heureux d'être de retour dans cette compétition. Nous voulons bien sûr aller en finale. C'est un objectif et nous espérons que nous réussirons dans nos prochains matches." Pierre-Emeric Aubameyang

Seule ombre au tableau pour les hommes d'Unai Emery, leur relâchement en fin de rencontre avec deux buts marqués par les Ukrainiens.

Dans le deuxième match du groupe, le Sporting Lisbon a battu l'Azerbaïdjanaise FK Qarabag 2 buts à zéro .