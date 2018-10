Copyright de l’image Getty Images Image caption Daniel Cousin lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 lorsqu'il était manager général des Panthères du Gabon.

En marge de la publication de sa première liste des joueurs, le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon, a également officialisé la composition de son staff.

Daniel Cousin est accompagné dans sa tâche par l'ancien défenseur international Bruno Zita Mbanangoye.

L'entraineur des gardiens est Rudy Riou, ancien gardien du Racing Club de Lens.

Pour son premier match à la tête des Panthères, Daniel Cousin a fait le choix de la continuité, en conservant la majorité des joueurs qui ont participé au dernier match contre le Burundi avec son prédécesseur Jose Antonio Camacho .

Le Gabon affronteront le Soudan du Sud, le 12 octobre à Juba et à Libreville quatre jours plus tard, dans une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun.

Actuellement troisième du groupe B derrière le Mali et le Burundi, les Panthères ont l'obligation de remporter ces deux rencontres pour espérer décrocher une qualification pour le Cameroun.

La composition du staff du Gabon :

Sélectionneur national : Daniel COUSIN

Sélectionneur national adjoint : Bruno MBANANGOYE ZITA

Préparateur Physique : Eric CAVALLERO

Entraineur des gardiens : Rudy RIOU

Kinésithérapeute : Francesco DI FABRIZIO

Médecin : Jean Marie MBA ANGOUE

Infirmier : Christian MOUSSAVOU

Chargé du matériel : Charles NGOLEINE OGNEGUET

Intendant : Joël Serges Ahmed MOMBO

Chargé de la Sécurité : Sidy SYLLA