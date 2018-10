Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président camerounais Paul Biya

Paul Biya a donné l'assurance au président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, lors d'une réunion à Yaoundé, mardi.

Ahmad déclare que la CAF n'a pas l'intention de retirer au Cameroun l'organisation du tournoi continental.

"Le président Biya nous a donné l'assurance qu'il fera tout ce qu'il faut pour que tous les chantiers soient achevés à temps", a dit Ahmad après sa rencontre avec le chef de l'Etat camerounais.

"Cette rencontre avec le président Paul Biya était pour nous l'occasion de faire le point sur les récents articles parus sur les réseaux sociaux, selon lesquels le Cameroun allait renoncer à l'organisation de la CAN 2019", ajoute Ahmad.

La prochaine Coupe d'Afrique des nations, prévue en juin et juillet, sera la première de l'histoire du plus grand tournoi africain de football à se jouer avec 24 équipes, contre 16 jusque-là.

Ahmad soutient que la CAF ne prévoit pas la tenue de la CAN dans un pays autre que le Cameroun.

"La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais eu de plan B, et nous n'avons jamais envisagé de priver le Cameroun du droit d'accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2019", insiste-t-il.

"Ce n'est pas la CAF qui organise la CAN, c'est le Cameroun. C'est au Cameroun de nous dire s'il est prêt ou non. S'il est prêt, nous organisons l'événement. S'il n'est pas prêt, le pays peut nous demander de lui donner plus de temps. C'est au Cameroun de décider, pas la CAF", soutient Ahmad.

La Confédération africaine de football prévoit de mener des visites d'inspection au Cameroun, dans les mois à venir, pour évaluer les préparatifs de la CAN.