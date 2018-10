Les buteurs africains du week-end

France

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ivoirien de Lille, Nicolas Pépé

Grâce notamment à un but de l'ivoirien Nicolas Pépé, Lille a battu Saint-Etienne 3 buts à 1.

Le sud-africain Lebo Mothiba a inscrit un doublé avec Strasbourg sur le terrain d'Angers (match nul 2-2)

Bordeaux a battu Nantes 3-0 grâce à un doublé du guinéen François Kamano et à un but de l'ivoirien Yann Karamoh.

Le tunisien Bassem Srarfi a marqué le but de Nice face à Toulouse (match nul 1-1). Le but toulousain a été marqué par le togolais Mathieu Dossevi.

Angleterre

Grâce à un doublé du gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal s'est imposé 5 buts à 1 sur la pelouse de Fulham.

Le togolais Ilhas Bebou a marqué le troisième but d'Hannovre face à Stuttgart (victoire 3-1).

Espagne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Karl Toko Ekambi, le camerounais de Villareal

Malgré un but du camerounais Karl Toko Ekambi, Villareal s'est incliné 3 buts à 1 sur la pelouse de l'Espanyol de Barcelone.

Le marocain Sofiane Boufal a marqué l'unique but du Celta Vigo sur le terrain du FC Séville (défaite 2 buts à 1)

Russie

Grâce notamment à un but du cap-verdien Ze Luis, le Spartak de Moscou s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain d'Enisey Krasnoyarsk.

Le nigérian Sylvester Igboun a marqué le but du FC Ufa sur le terrain d'Arsenal Tula (match nul 1-1).

Portugal

Grâce à un but de l'angolais Gelson Dala, Rio Ave a obtenu le point du match nul sur le terrain du Sporting Braga (match nul 1-1).

Suisse

Malgré un but du camerounais Jean Pierre Nsamé, Young Boys s'est incliné 3 buts à 2 à domicile face au FC Luzern.

Pays-Bas

Grâce notamment à un doublé de l'algérien Oussama Darfalou, Vitesse a battu Heracles Almelo 4 buts à 0.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'algérien Oussama Darfalou

Le marocain Hakim Ziyech a inscrit le 4ème but de l'Ajax face à l'Az Alkmaar (victoire 5-0).

Turquie

Grâce à un doublé du nigérian Samuel Eduok, Kasimpasa a battu Goeztepe 3 buts à 1.

Le but de Goeztepe a été marqué par l'égyptien Trezeguet.

Le marocain Merouane Saadane a marqué le premier but de Caykur Rizespor sur la pelouse de Kayserispor (match nul 1-1)

Malgré un but du malien Mustapha Yatabaré, Atiker Konyaspor a été tenu en échec à domicile par Besiktas (match nul 2-2).

Belgique

Malgré un but du nigérian Victor Osimhen, le Sporting Charleroi s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse du Cercle de Brugges.

Le sénégalais Mamadou Fall a trouvé le chemin des filets pour l'AS Eupen face au Royal Antwerp malgr+e la défaite de son club (défaite 2 buts à 1).

Le congolais Jordan Botaka a marqué le premier but de Saint Truidense face à Excel Mouscron (victoire 3-1).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le marocain Mehdi Carcela Gonzalez

Le marocain Mehdi Carcela Gonzalez a inscrit le premier but du Standard de Liège face au Club de Brugges (victoire 3-1).

Grâce notamment à un doublé du ghanéen Joseph Paintsil, à un but du congolais Dieumerci Ndongala, et à un but du tanzaien Mbwana Samatta, Genk s'est imposé 5 buts à 1 sur le terrain de Gent.

Italie

L'algérien Adam Ounas a inscrit le premier but de Naples face à Sassuolo (victoire 1-0)