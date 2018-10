Premier League : Manchester City reprend son trône

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mahrez félicité par ses coéquipiers après son but contre Burnley.

Le champion d'Angleterre en titre a repris la tête du championnat de Premier League après sa victoire 5-0 samedi après-midi sur Burnley.

Le premier but des Citizen a été inscrit à la 17e minute par Kun Agüero, sur une passe décisive de Benjamin Mendy.

Quelques minutes après le retour des vestiaires Bernardo Silva a doublé la mise à la 54e minute. Il sera suivi deux minutes plus tard, à la 56e minute, par Fernandinho.

Mahrez a inscrit le troisième but à la 83e minute et Leroy Sané a bouclé avec le cinquième but à la 90e.

Chelsea, le leader de la 8e journée, a fait match nul 2-2 contre Manchester United. Un résultat qui a profité au champion en titre.

Les résultats de la 9e journée de Premier League :

Chelsea - Manchester United: 2-2

Manchester City - Burnley: 5-0

West Ham - Tottenham: 0-1

Cardiff City - Fulham: 4-2

Newcastle - Brighton: 0-1

Bournemouth - Southampton: 0-0

Wolverhampton - Watford: 0-2

Huddersfield - Liverpool à 18h30

Dimanche (17h): Everton - Crystal Palace

Lundi (21h): Arsenal - Leicester