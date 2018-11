Liverpool neutralisé à domicile par Arsenal

Copyright de l’image Getty Images Image caption Arsenal a égalisé grâce à Lacazette.

Arsenal et Liverpool ont joué samedi un match fou, 1-1, lors d'une 11e journée de Premier League marquée par l'émotion à Cardiff pour le premier match de Leicester depuis le décès tragique de son président le week-end dernier.

Au classement, les hommes de Jürgen Klopp prennent provisoirement la première place avec 27 points et restent à portée de Manchester City (26 points) et Chelsea (24 points), qui vont jouer dimanche contre Southampton et Crystal Palace.

Les Gunners et les Reds ont régalé le public en se partageant les points, les finalistes de la Ligue des champions ouvrant la marque grâce à Milner (61e minute).

Les Londoniens, qui ont fait le déplacement à l'Emirates Stadium, ont réussi à aller chercher l'égalisation grâce à Lacazette (82e minute), d'une jolie frappe enroulée, son cinquième but en Premier League cette saison.

Copyright de l’image AFP Image caption Leicester a rendu hommage à Vichai Srivaddhanaprabha, son président, qui a péri dans un crash.

Un but mérité car le Français et Arsenal n'ont pas ménagé leurs efforts contre leurs adversaires. L'ancien Lyonnais, excellent tout le match, en a d'ailleurs récolté un carton jaune pour une célébration un peu excessive aux yeux de l'arbitre.

Le résultat et la manière font des Gunners d'Unaï Emery de vrais prétendants aux quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

Dans d'autres matchs, Manchester United s'est imposé au bout du suspense contre Bournemouth, 2-1. Les buts de Martial et de Rashford permettent aux Mancuniens, qui connaissent une période de mieux depuis la trêve internationale, de se rapprocher du top 4, objectif réaffirmé dans la semaine par José Mourinho.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ayoze Perez a offert sa première victoire de la saison à Newcastle.

Pour son retour sur les terrains après la disparition de leur président, Leicester s'est imposé d'un petit but acquis grâce à Demarai Gray, à Cardiff, 1-0.

Avant le coup d'envoi, Claude Puel et son équipe avaient observé une minute de silence pleine d'émotions. Les joueurs étaient entrés sur le terrain en arborant un T-shirt floqué du visage de leur président, souligné de l'inscription "Tu seras toujours dans nos cœurs".

Vichai Srivaddhanaprabha, l'homme qui avait permis aux "Foxes" d'aller chercher l'improbable titre de champion d'Angleterre en 2016, est décédé samedi dernier, ainsi que quatre autres personnes, dans le crash de son hélicoptère.

La 11e journée a été marquée par la toute première victoire de la saison pour Newcastle, face à Watford.

Avec le but d'Ayoze Perez (65e minute), les Magpies sortent de la zone rouge et prennent provisoirement la 17e place.