Didier Drogba perd le dernier match de sa carrière

Copyright de l’image Getty Images Image caption Didier Drogba avait annoncé sa retraite

Didier Drogba a perdu ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière, alors que Phoenix Rising a été battu 1 : 0 par Louisville City FC en finale de la Coupe de la Ligue Unie de football.

L'ancien attaquant de Chelsea, âgé de 40 ans, a déclaré que c'était sa dernière saison.

En avril 2017, Drogba devient co-propriétaire de Phoenix Rising en deuxième division américaine.

Le propriétaire Berke Bakay l'a remercié pour ses "contributions incroyables à ce beau sport" après la défaite de vendredi.

Drogba a marqué un but dans chacun des trois matches de barrages du club en route vers sa toute première finale de Coupe USL.

"Vous avez jeté les bases de quelque chose de vraiment spécial que nous allons tous apprécier pendant de nombreuses années à venir", a tweeté Bakay.

Avant la finale, Bakay a déclaré à la BBC que Drogba restera au conseil du club après sa retraite.

Sur le site de Phoenix Rising le mois dernier, Drogba avait indiqué qu'il ne plaisante pas quand il demande à ses adversaires de lui donner la coupe afin qu'il puisse se retirer en paix.

Il avait promis de chausser les crampons de nouveau s'il n'avait pas le trophée convoité mais il a indiqué clairement vers la fin de son message qu'il s'agit bien de sa dernière saison.

Le club n'a pas confirmé son départ à la retraite. Drogba a marqué 157 buts en 341 sélections lors de son premier passage à Chelsea de 2004 à 2012, remportant trois titres de Premier League et la Champions League.

Après Shanghai Shenhua en Chine et Galatasaray en Turquie, où il a remporté la Super Lig et la Coupe de Turquie, Drogba est retourné au Blues pour la saison 2014-15, inscrivant sept buts en 40 matches et aidant les hommes de José Mourinho à remporter le titre.

Il a ensuite passé 18 mois à l'Impact de Montréal avant de se joindre Phoenix.

Il a marqué 65 buts en 104 matches pour la Côte d'Ivoire et a été nommé deux fois footballeur africain de l'année.