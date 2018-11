Football : le point sur les éliminatoires de la CAN 2019

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations de football

Les Super Eagles du Nigeria ont validé leur billet pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 prévue en juin et juillet prochains au Cameroun.

Les hommes de Gernot Rohr ont ouvert le score après dix minutes de jeu, grâce au défenseur sud-africain Buhle Mkhwanazi, qui a marqué contre son camp.

Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ont ensuite égalisé, grâce à l'attaquant Lebo Mothiba.

Avec 10 points, le Nigeria est en tête du groupe E, devant l'Afrique du Sud (9 points) et la Libye (7 points).

Mathématiquement, la Libye pourrait rejoindre le Nigeria.

L'Ouganda aussi se qualifie grâce au but de l'attaquant Patrick Kaddu, contre le Ca-Vert. En cinq journées, les Ougandais ont réalisé un bon parcours avec quatre victoires et un nul. Ils ont marqué sept buts et n'en ont pas encaissé.

Les Cranes totalisent 13 points dans ce groupe L, devant la Tanzanie.

Les Tanzaniens n'ont que cinq points, mais ils peuvent se qualifier en cas de victoire ce dimanche, au Lesotho.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria

La Guinée s'est qualifiée, sans donner un coup de pied dans le ballon. Elle a obtenu son ticket après le nul concédé par le Rwanda, 2-2, face à la République Centrafricaine, dans le groupe H.

Ce résultat permet à la Guinée, qui affronte la Côte d'Ivoire dimanche, de s'assurer au moins la deuxième place du groupe, ce qui lui assure sa place au Cameroun en 2019.

Un match nul à Conakry pourrait suffire pour que les Eléphants se qualifient.

La Zambie, championne d'Afrique en 2012, a été éliminée après sa défaite au Mozambique, 1-0, dans le groupe K.

La République Centrafricaine est à deux points de la qualification, après avoir disputé un match de plus.

Le Rwanda est en queue de peloton avec deux points.

Les Mozambicains peuvent encore espérer se qualifier grâce au but de Reginaldo Faife.

Image caption Les footballeurs marocains célébrant un de leurs leurs deux buts, contre le Cameroun

La Guinée-Bissau et la Namibie se sont presque qualifiées, avec huit points chacune, après le match nul joué samedi à Windhoek, 0-0.

Dimanche, Jordan Ayew a inscrit deux buts pour le Ghana, en battant l'Ethiopie, 2-0, à Addis-Abeba.

C'était le retour parfait dans l'équipe des Black Stars, pour Jordan, qui, avec son frère André, n'avait plus joué en équipe nationale depuis octobre 2017.

Ce résultat place le Ghana au deuxième rang du Groupe F, avec six points. Les Black Stars sont à un point du leader, le Kenya.

Le match à domicile du Kenya contre la Sierra Leone, ce weekend, a été annulé parce que la sélection sierra-léonaise est sous le coup d'une interdiction de jouer au football. Le tableau des qualifications reste flou dans ce groupe F.

Dans le groupe A, Madagascar, qui s'est qualifié depuis le mois dernier - pour la première fois - à une Coupe d'Afrique des nations, s'est incliné devant le Soudan, 1-3.

Dans le groupe J, deux buts en seconde période de Victorien Adebayor ont permis au Niger de s'imposer sur le terrain d'eSwatini (ex-Swaziland), 2-1.

Le Maroc s'est qualifié samedi sans donner un coup de pied dans le ballon, après que le Mali s'est imposé au Gabon, 1-0.

Les Lions de l'Atlas se qualifient en attendant un match à disputer après la victoire des Comores à domicile, contre le Malawi, 2-1.

Le Maroc a battu le Cameroun, 2-0, vendredi, dans le groupe B.

Image caption Les supporters de l'équipe ougandaise

Le Mali s'est qualifié dans le groupe C, totalisant 11 points, tandis que le Burundi, qui a battu le Sud-Soudan, 5-2, vendredi, en compte neuf, soit deux de plus que le Gabon.

La Gambie se rapproche de la qualification après sa victoire à domicile, dans le groupe D, face au Bénin, 3-1.

Les Scorpions rejoignent le Togo à cinq points, à deux longueurs de l'Algérie et du Bénin, les leaders de la poule.

Les Algériens pourraient prendre de l'avance s'ils battent le Togo à Lomé, dimanche.

Sont également qualifiés le Cameroun, pays-hôte, l'Egypte, le Sénégal et la Tunisie.

Vingt-quatre équipes joueront la phase finale de la CAN, contre 16 dans lors des précédentes éditions.