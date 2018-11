Déluge de buts à la CAN féminine

Copyright de l’image CAF Image caption La joie des Banyana Banyana

C'est une journée de repos à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine de la FIFA. Une occasion de penser au déluge de buts inscrits dans le Groupe B mercredi.

Tout d'abord, le Nigeria, champion en titre, a battu la Zambie grâce à quatre réalisations signées Desire Oparanozie, puis de Francisca Ordega, Rasheedat Ajibade et Amarachi Okoronkwo.

L'Afrique du Sud a ensuite battu la Guinée équatoriale 7 : 1. Le premier but des Banyana Banyana a été inscrit à la 19ème minute par Linda Motlhalo sur penalty. Quelques instants plus tard, Mpumi Nyandeni ajoute un second.

A lire aussi : Défaite des Black Queens du Ghana

La Guinée équatoriale a fait trembler les filets juste avant la pause grâce à Elena Nkuandum.

Après la pause, Refiloe Jane a été la première à marquer avant deux buts de Christine Thembi Kgatlana. Amanda Mthandi inscrit le 6ème but avant que Jermaine Seoposenwe n'en mette un dernier pour la route.

Les quatre équipes peuvent encore progresser dans le tournoi ou être éliminées après les derniers matchs de samedi. L'Afrique du Sud affrontera la Zambie à Accra et le Nigeria affrontera la Guinée équatoriale à Cape Coast.