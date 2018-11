City et Liverpool intraitables pour la 13e journée

Copyright de l’image Reuters Image caption Leroy Sané a été élu homme du match Manchester City-West Ham.

Les deux leaders du championnat anglais, Manchester City et Liverpool, ont démontré leur efficacité samedi en l'emportant sur West Ham et Watford, battus 4-0 et 3-0.

Après les matchs de cette 13e journée de la Premier League, ils joueront leurs rencontres respectives mardi et mercredi, en Ligue des champions.

A trois jours de son déplacement à Lyon, pour la Ligue des champions, Manchester City confirme avoir retrouvé sa flamboyance de la saison passée en remportant une victoire facile à West Ham.

La formation de Pep Guardiola reste en tête du championnat.

Elle s'est rapidement mise à l'abri grâce à trois buts de David Silva (11e minute), Raheem Sterling (19e) et Leroy Sané (34e). Leroy Sané a corsé l'addition en toute fin de match (90+3).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Trent Alexander-Arnold a marqué, contre Watford, son premier but de la saison.

Les Citizens se déplaceront en pleine confiance à Lyon, pour prendre leur revanche sur la seule équipe qui a réussi à les battre cette saison (1-2), le 19 septembre.

Ils vont tenter de décrocher l'unique point qu'il leur manque pour se qualifier aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Avec deux points de retard, Liverpool confirme son statut de challenger crédible pour le titre, grâce à une victoire obtenue à Watford.

Les Reds ont toutefois mis du temps à entrer dans le match. Il a fallu attendre le milieu de la seconde période pour voir Salah faire la différence, sur une passe de Mané (67e).

Alexander-Arnold (76e), puis Firmino (89e) ont ensuite mis leur équipe en sécurité (0-3).

Les Reds sont invaincus en championnat depuis le mois de mai, de quoi leur donner confiance avant leur rencontre décisive mercredi face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Résultats et buteurs de la 13e journée :

Samedi

Brighton - Leicester 1 - 1

Manchester United - Crystal Palace 0 - West Ham - Manchester City 0 - 4

Fulham - Southampton 3 - 2

Everton - Cardiff City 1 - 0

Watford - Liverpool 0 - 3

17h30 GMT Tottenham - Chelsea

Dimanche

13h30 GMT Bournemouth - Arsenal

16h00 GMT Wolverhampton - Huddersfield

Lundi

20h00 GMT Burnley - Newcastle.