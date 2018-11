Media playback is unsupported on your device Mehdi Benatia pour le prix BBC de Footballeur Africain 2018

Cette semaine, BBC Sport présente les cinq joueurs figurant sur la liste des joueurs sélectionnés pour le trophée BBC du footballeur africain 2018.

POUR VOTER, CLIQUER SUR CE LIEN.

Aujourd'hui, c'est au tour de Medhi Benatia, défenseur de la Juventus et du Maroc.

Lorsque Medhi Benatia a pris sa retraite du football international en mars 2017, peu de gens auraient pu prédire l'année qui suivrait.

"Je ne suis pas un tricheur", a déclaré le joueur de 31 ans à BBC Sport.

"Quelqu'un qui ne joue pas dans son club ne peut pas être en forme pour représenter son équipe nationale."

Bien qu'une telle attitude puisse être rare, elle l'est encore plus lorsque le joueur en question se trouve être le capitaine national.

"L'équipe nationale a pour but d'appeler les meilleurs joueurs de l'époque", a déclaré le défenseur central.

"Je ne peux pas dire que parce que je m'appelle Medhi Benatia et que j'ai une carrière derrière moi, je vais jouer 90 minutes quand je manque de rythme. Ce n'est pas bénéfique pour moi, mon entraîneur ou mon équipe."

Comme il l'a librement admis dans son annonce de démission, il ne jouait pas beaucoup à la Juve, où se trouvaient les trois célèbres joueurs: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

Détails du vote

Les 5 nominés de cette année sont Medhi Benatia (Maroc), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Sadio Mane (Sénégal), Thomas Partey (Ghana) et Mohamed Salah (Égypte).

Le vote se termine le 2 décembre à 20h00 GMT.

Les résultats définitifs seront annoncés en télé, radio et via Facebook Live le 14 décembre à partir de 17h30 GMT.

POUR VOTER, CLIQUER SUR CE LIEN

"Medhi est plus qu'un simple joueur de mon équipe parce que j'ai beaucoup de respect pour lui", a déclaré l'entraîneur du Maroc Hervé Renard à BBC Sport.

"Que vous l'aimiez ou non, il est toujours droit. Il dit ce qu'il pense. J'aime les hommes comme ça. Il est très honnête et c'est le plus important."

En septembre 2017, après avoir joué beaucoup plus régulièrement pour la Juventus, Benatia était de retour dans son pays.

Deux mois plus tard, l'un de ses plus grands triomphes a été marqué par la victoire du Maroc dans sa première Coupe d'Afrique depuis 1998, sans concéder aucun but dans un groupe comprenant la Côte d' Ivoire, championne africaine de 2015, le Gabon et le Mali de Pierre-Emerick Aubameyang.

En outre, ils ont scellé leur qualification en s'imposant 2-0 en Côte d'Ivoire, capitaine Benatia inscrivant le deuxième but.

"C'est un vrai leader sur et en dehors du terrain grâce à son expérience", a déclaré le Français Renard.

"Lorsque vous jouez à ce niveau, c'est parce que vous êtes un gros compétiteur, surtout si vous êtes un défenseur.

C'est un joueur très intelligent, capable d'anticiper et techniquement très bon.

"Il est également passionné par le football, ce qui est très important pour un entraîneur. Avant un match, il pose toujours des questions sur le profil de l'attaquant. Il est très curieux, très professionnel."

Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi.

Expulsé de Clairefontaine

Le centre national d'entraînement de Clairefontaine en France est bien connu dans le monde entier.

Il a notamment produit Thierry Henry, Nicolas Anelka et Kylian Mbappé, tout en aidant à remporter deux victoires en Coupe du monde depuis son ouverture en 1988.

Très peu de personnes choisies pour l'académie d'élite échouent et encore moins le font en tant que professionnel.

Mais Benatia fait partie de ceux-là, ayant lutté avec sa rigueur académique.

"Nous étions censés faire trois ans, mais je n'en ai fait que deux", a-t-il admis.

"À l'époque, j'avais de gros problèmes à l'école. Je ne voulais pas faire de travail scolaire, j'avais aussi des problèmes de comportement. J'étais, entre guillemets, complètement idiot."

Ses turbulences dans les salles de classe l'ont conduit à son expulsion de Clairefontaine et, même s'il ne voit aucun inconvénient à ce que cette décision soit qualifiée de "juste", il se souvient également que c'était "comme un choc électrique".

"Honnêtement, c'était bizarre de rentrer chez moi voir ma mère et mon père qui étaient vraiment très en colère contre moi", se souvient-il.

Mehdi Benatia est né près de Paris d'un père marocain et d'une mère algérienne.

"Ils m'ont dit : 'Tu as gaspillé une belle occasion de faire quelque chose de ta vie, alors tu dois maintenant en accepter les conséquences.'

Ils étaient vraiment très tristes pour moi.

"Je me suis alors rendu compte que j'étais sur le point de tout perdre et que mon rêve de devenir footballeur pourrait m'échapper si je poursuivais dans cette voie. C'est pour cette raison que j'ai changé. Je devais me racheter."

Et comment !

Copyright de l’image Getty Images Image caption Benatia faisait partie d'une équipe marocaine qui a bien joué lors de la Coupe du monde en Russie, malgré le dernier fond d'un groupe difficile comprenant le Portugal, l'Espagne et l'Iran, avec seulement un point en trois matchs.

En dépit de nombreux défis au cours de sa carrière, "il faudrait beaucoup de temps pour parcourir la liste", Benatia a tellement rebondi qu'il a atteint le sommet.

Sa première chance après Clairefontaine est survenue à Guingamp, où il a passé un an avant de signer pour Marseille.

Encore une fois, ce qui semblait être un coup du destin s'est transformé en cauchemar.

"Ils ont mis beaucoup d'obstacles sur mon chemin", a-t-il déclaré.

"Ils ont tout fait pour que je ne puisse pas jouer avec le groupe professionnel, ce qui était injuste car les entraîneurs de jeunes avaient été unanimes pour dire que je le méritais.

"Mais il y avait des gens qui occupaient des postes plus élevés qui pensaient différemment. C'était un grand regret car Marseille était un club très important pour moi. J'avais à cœur de porter le maillot, mais ils m'ont bloqué."

Il n'a jamais joué pour Marseille (pas même quand une grève a contraint le club à se mettre en réserve au PSG en 2006), et son courage a été mis à rude épreuve lorsqu'il a souffert d'un ligament déchiré du genou au cours d'une période de prêt à Lorient.

"Toutes ces choses ont forgé mon caractère et m'ont donné une véritable fureur pour réussir, une soif d'atteindre mes objectifs et, grâce à Dieu, c'est ce qui s'est passé. J'ai peut-être fait plus que je ne l'aurais imaginé."

Copyright de l’image Getty Images

Quand Benatia a quitté Marseille en 2008, il s'est rendu à Clermont Foot en deuxième division française.

Il a reconstruit sa carrière avec autant de succès qu'Udinese en 2010.

Son parcours de trois ans a connu un franc succès.

Les Italiens ont terminé quatrième, troisième et cinquième, tout en enregistrant leurs trois meilleurs scores de leur histoire en série A.

Ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des champions ni ont terminé plus haut que la 13ème depuis le départ de Benatia en 2013.

La prochaine étape était Roma, où il a dûment aidé une autre équipe à atteindre un total de points alors record, puisqu'elle a terminé deuxième et un record en matière de feuille blanche (21).

Souhaitant rester, Benatia a été vendu au Bayern de Pep Guardiola, où il a débuté sa série de quatre titres consécutifs, les deux premiers avec les Allemands, le deuxième avec la Juventus.

Sa brève retraite au Maroc a eu lieu lors de sa première saison à Turin, où il s'était installé en 2016 (initialement en prêt).

Quelque 18 mois plus tard, Benatia a non seulement ajouté deux autres titres de champion, mais deux coupes d'Italie, après avoir marqué deux buts lors de la finale le 4 mai de Milan, et une médaille pour la finale de la Ligue des champions.

Avec une première apparition en Coupe du monde, c'est un revirement remarquable pour un joueur pour qui l'adversité est un ennemi familier.

"C'est vrai que c'est un itinéraire semé d'obstacles, de rebondissements et de nombreux tests", a-t-il expliqué.

"Certains empruntent une autoroute et roulent toujours en ligne droite tandis que d'autres se perdent en chemin, empruntent le mauvais chemin et reviennent mais le plus important est d'arriver à destination. J'ai réussi à arriver là où je rêvais d'être, alors je suis heureux et fier de cela. "

Mais il reste encore un rêve à remplir : aider le pays qu'il ne voulait pas "tromper" l'année dernière, ne remportant que son deuxième titre de la Coupe d'Afrique des Nations (et son premier depuis 1976).

"Si j'avais la chance de gagner cette coupe, ce serait un moment unique pour nous", a-t-il déclaré.

"Rien que d'en parler me donne la chair de poule. Cela semble déjà incroyable mais nous n'y sommes pas encore. Si nous ne gagnons pas avec un entraîneur comme Hervé Renard [double vainqueur], nous ne gagnerons jamais. Nous devons donc croire et tout faire pour le gagner. "