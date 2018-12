La CAN 2021 la Fédération ivoirienne répond à la CAF

Copyright de l’image Getty Images Image caption Augustin Sidy Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football.

La CAF veut décaler toutes les Can. L'édition de 2021 sera attribuée au Cameroun et non à la Côte d'Ivoire pays initialement choisi. Les Ivoiriens l'accueilleront en 2023 à la place de la Guinée.

Selon Ahmad, la CAN de 2021 sera tenue au Cameroun et non en Côte d'ivoire, et celle de 2023 sera jouée en Côte d'Ivoire et non en Guinée.

La CAF a annoncé il y a deux jours vouloir décaler toutes les coupes d'Afrique des nations.

Un procédé condamné par la Fédération ivoirienne de football qui invite la CAF à respecter le calendrier pré-établi.

La FIF a tenu à démentir l'information selon laquelle elle a été consultée sur la nouvelle programmation des CAN 2021 et 2023.

Dans un communiqué les responsables du football ivoirien regrettent les propos tenus par la CAF.

Ils nient avoir été saisis sur un éventuel report de la Can 2021 qui doit se tenir sur le sol ivoirien.

Les Ivoiriens précisent dans le communiqué qu'aucune autorité étatique ivoirienne, ni aucun dirigeant de la fédération n'a été contacté ou approché par la Confédération africaine de football.

Un courrier a été adressé aux responsables du football africain pour que la CAN 2021 puisse se jouer en Côte d'Ivoire comme l'avait décidé le comité exécutif de la CAF.