Un accord Fifa-FFF pour "aider" le football africain

Gianni Infantino, le président de la Fifa, et Noël Le Graët, le président de la FFF (de gauche à droite)

Gianni Infantino, le président de la Fifa, et Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), ont signé, vendredi, à Paris, un accord de collaboration pour participer "au bon développement du football en Afrique francophone".

Les deux parties s'engagent à apporter aux pays francophones d'Afrique le "soutien technique" dont ils ont besoin pour améliorer la pratique de ce sport.

"Cet accord est une première pour la Fifa, il est symbolique et important", a souligné Gianni Infantino dans un communiqué publié sur le site Internet de la FFF.

"La France travaille beaucoup pour le monde entier, la Fédération française de football ouvre ses portes à d'autres fédérations et vient en aide à ceux qui en ont besoin. C'est l'essence de ce que l'on doit faire à la Fifa et dans ce sport global qu'est le football," a-t-il ajouté.

La France, championne du monde en titre, reçoit "beaucoup de sollicitations" venant des fédérations de football d'autres pays, selon la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin.

"On a déjà des accords avec les Etats-Unis, avec le Canada, la Chine, et on a ce bel accord que le président de la Fifa, Gianni Infantino, et notre président, Noël Le Graët, ont signé concernant l'Afrique francophone", a-t-elle expliqué, samedi, lors d'une assemblée générale de la FFF.