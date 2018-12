Les buteurs africains du week-end

France

Grâce notamment à un but de l'Ivoirien Jonathan Bamba et à un but de son compatriote Nicolas Pépé, Lille s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain de Nimes.

Le premier but nimois a été marqué par le marocain Rachid Alioui.

Le Malien Moussa Doumbia a inscrit le premier but de Reims face à Strasbourg ( victoire 2-1)

Italie

Grâce notamment à un but du Burkinabé Bryan Dabo, la Fiorentina a battu Empoli 3 buts à 1

Angleterre

Le Sénégalais Sadio Mané a marqué le premier but de Liverpool face à Manchester United ( victoire 3-1)

Suisse

Grâce notamment à un but de l'Ivoirien Roger Assalé, Young Boys s'est imposé 4 buts à 1 sur la pelouse de Neuchatel Xamax

Portugal

Grâce à un but de l'Angolais Fredy, Belenenses a fait match nul 2-2 sur le terrain de Rio Ave

Le Malien Moussa Marega a marqué le deuxième but du FC Porto sur le terrain de Santa Clara ( victoire 2-1)

Malgré un but du joueur de Guinée-Bissau, Mama Baldé, Aves a été tenu en échec à domicile par le Vitoria de Guimaraes ( match nul 1-1)

Le Nigérian Mikel Agu a inscrit l'unique but du Vitoria de Setubal sur le terrain de Portimonense ( défaite 3 buts à 1)

Grâce notamment à un but du Sénégalais Mamadou N'Diaye, Moreirense s'est incliné 2 buts à 1 sur le terrain de Chaves

Pays-Bas

Malgré un but du Marocain Mimoun Mahi, le FC Groningen s'est incliné 2 buts à 1 à domicile face au FC Emmen

Grâce à un but du Togolais Peniel Mlapa et à un but de l'algérien Oussama Darfalou, Vitesse a battu VVV Venlo 2 buts à 1.

Le Marocain Ahmed El Messaoudi a inscrit le second but du Fortuna Sittard sur la pelouse de Feyenoord ( victoire 2-0)

Grâce notamment à un but du Marocain Oussama Tannane, le FC Utrecht s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Heerenven.

Grâce notamment à un triplé du Marocain Hakim Ziyech et à un but de son compatriote Noussair Mazraoui, l'Ajax a écrasé De Graafschap 8 buts à 0.

Turquie

Grâce notamment à un but du Nigérian Anthony Nwakaeme, Trabzonspor a fait match nul 2-2 sur la pelouse de Besiktas

L'Ivoirien Moryké Fofana a marqué le but de la victoire pour Atiker Konyaspor face à Kasimpasa ( victoire 3-2). Les deux buts de Kasimpasa ont été inscrits par le sénégalais Mbaye Diagne.

Le Marocain Khalid Boutaib a inscrit un doublé avec Yeni Malatayspor face à Antalyaspor ( victoire 2-0)

Le Ghanéen Asamoah Gyan a marqué le but de la victoire pour Kayserispor face à Akhisar Belediyespor ( victoire 1-0)

Belgique

Le Nigérian Victor Osimshen a marqué le premier but du Sporting Charleroi face à Gent ( victoire 2-0)

L'Algérien a inscrit le second but du Sporting Lokeren face à Sint Truidense ( victoire 2-0)

Doublé pour le Marocain Mehdi Carcela Gonzalez avec le Standard de Liège face à Zulte Waregem ( victoire 4-0)

Le Tanzanien Mbwana Samatta a marqué le second but de Genk face à Oostende ( victoire 2-0)