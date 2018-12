La défaite des géants en Premier League

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une phase du match Manchester City-Crystal Palace

Face à Crystal Palace, Manchester City qui jouait sur son terrain, a ouvert la marque à la 27ème minute par Gündogan.

Les "Citizens" se feront rattraper six minutes plus tard, avec le but de Schlupp (1-1) avant d'être menés à l'issue de la réalisation de Townsend (2-1).

Un penalty accordé à Crystal Palace et transformé par Milivosevic à la 52ème minute, viendra corser l'addition (3-1).

Mais à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, De Bruyne réduit la marque (3-2).

Le score en restera-là.

Manchester City enregistre ainsi sa deuxième défaite de la saison, toutes compétitions confondues.

Chelsea de son côté recevait Leicester.

Les "Blues" ont été battus par les visiteurs.

L'unique but de la partie a été marqué par Vardy à la 51ème.

Pour son premier match d'après Mourinho, Manchester United gagne 5-1 contre Cardiff.

Les rencontres comptaient pour la 18ème journée de Premier League.