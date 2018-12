Bacary Sagna reste à Montréal

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sagna avait été recruté en cours de saison 2018 par l'Impact en provenance du club italien de Benevento

L'ancien international français Bacary Sagna a prolongé son contrat avec le club canadien pour la saison 2019.

L'annonce a été faite par son équipe lundi, après la signature du nouveau contrat.

Lire aussi : LDC: les Orlando Pirates tenus en échec

L'ancien latéral droit d'Arsenal (2007-2014) et de Manchester City (2014-17), sélectionné à 65 reprises en équipe de France, a disputé neuf matches et marqué un but sous le maillot du club québecois.

Lire aussi : Mbappé élu joueur français de l'année par France Football

"Il a été l'un des artisans de notre bonne deuxième partie de saison en 2018 et je suis certain qu'il apportera encore une contribution importante à l'Impact en 2019", s'est réjoui son entraîneur, le Français Rémi Garde.

Sagna, 35 ans, avait été recruté en cours de saison 2018 par l'Impact en provenance du club italien de Benevento.