L'Algérien Bounedjah reste au Qatar

Copyright de l’image Getty Images Image caption Baghdad Bounedjah a été l'un des meilleurs buteurs de l'année 2018, avec 58 buts.

L'attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, âgé de 27 ans, a décidé de prolonger son aventure au Qatar.

Le Fennec était annoncé à Marseille et à Leicester par certains médias, mais il a signé un nouveau contrat avec Al-Sadd, son club qatari.

L'ancien joueur de l'Etoile du Sahel va y rester jusqu'en 2024. Il a prolongé de trois saisons le bail qui le liait à Al-Sadd jusqu'en 2021.

Le nouveau contrat a été officialisé vendredi 28 décembre avec l'équipe dirigée par le Portugais Jesualdo Ferreira.

"Je préfère laisser mes dirigeants s'occuper de mes contacts (…) Je suis toujours à Al-Sadd et je veux aider mon équipe à atteindre ses objectifs. Maintenant, qui ne veut pas jouer en Europe ? Mais mon sort ne dépend pas uniquement de moi, voilà tout", a-t-il récemment dit au journal algérien Le Buteur.

Baghdad Bounedjah a été l'un des meilleurs buteurs du monde en 2018, avec 58 buts.

"Ce nouveau contrat avec Al-Sadd me rend fier et heureux", a-t-il déclaré sur le site web de son club, après avoir prolongé son contrat.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de donner davantage à l'équipe. Cela me rend plus engagé dans ce grand club, et je me considère comme l'un des siens", ajoute-t-il.