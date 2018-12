Fulham va prendre des mesures anti-racistes

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aboubakar Kamara a manqué un penalty après avoir refusé de donner le ballon à Aleksandar Mitrovic

Fulham a déclaré qu'il allait prendre des "mesures plus musclées" après que l'attaquant Aboubakar Kamara a été victime d'abus racistes sur les médias sociaux à la suite de la victoire du club contre Huddersfield, samedi.

Aboubakar Kamara, âgé de 23 ans, a manqué un penalty après avoir refusé de donner le ballon à Aleksandar Mitrovic.

Il a été vilipendé en ligne après le match de Premier League, que Fulham a remporté 1-0 grâce à un but tardif de Mitrovic.

Dans une déclaration, Fulham a décrit les commentaires comme "dommageables et blessants".

"En tant que club fier de notre respect et de notre civilité, nous condamnons toute personne qui pourrait être associée à cette activité répugnante", a déclaré un porte-parole du club.

"Le club apportera tout le soutien nécessaire à Aboubakar et prendra les mesures les plus énergiques possibles contre les personnes identifiées et responsables de ces postes."

Après le match, l'entraîneur de Fulham Claudio Ranieri a déclaré qu'il "voulait tuer" Kamara et l'a accusé de manquer de respect à tous les joueurs du club.

Mais Mitrovic a défendu le Français en disant : "C'est un attaquant, il a aussi soif de buts. Il a marqué son dernier penalty".

"C'est normal. Il est jeune. Ce genre de choses peut arriver".