Le Sud-Africain Lyle Foster signe avec l'AS Monaco

Copyright de l’image Getty Images Image caption Lyle Foster (à droite) lors d'u n match de l'équipe des U17 d'Afrique du Sud contre l'Angleterre

L'AS Monaco a recruté l'international sud-africain Lyle Foster, des Orlando Pirates, qui a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de Ligue 1 française.

Le très prometteur Foster, âgé de 18 ans, a déjà rejoint les Monégasques.

"C'est un début d'année très excitant. Je voudrais remercier les Orlando Pirates de m'avoir donné l'opportunité de commencer ma carrière professionnelle, mes entraîneurs et le club qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui", écrit Foster sur son compte Instagram.

"Je suis très fier d'être au club depuis l'âge de 12 ans. Et je serai toujours reconnaissant vers les Orlando Pirates. Je suis prêt à franchir cette nouvelle étape de ma carrière et à me battre pour réaliser mon rêve", promet-il.

Augusto Palacios, l'un des dirigeants des Pirates dit être ravi de voir l'un des plus jeunes joueurs du club partir en Europe.

"C'est un honneur de voir Lyle emménager dans un grand club à un si jeune âge. C'est le genre de choses qui font que les longues heures consacrées aux jeunes du club en valent la peine", réagit Palacios sur le site officiel du club sud-africain.

L'attaquant originaire de Soweto a marqué une fois en 11 matchs joués avec les Orlando Pirates, après avoir été promu dans l'équipe senior du club.

Il a joué aussi pour les équipes des moins de 17 ans (U17) et 20 ans (U20) de l'Afrique du Sud.

Avec cinq buts, Foster était le meilleur buteur de son pays au championnat des U20 du Conseil des fédérations de football d'Afrique australe (Cosafa), en décembre dernier.