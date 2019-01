Vincent Enyeama veut poursuivre sa carrière

Copyright de l’image Getty Images Image caption Enyeama a joué cinq Coupes d'Afrique des nations et trois éditions de la Coupe du monde.

L'ancien capitaine des Super Eagles du Nigeria souhaite "revenir" dans les pelouses, deux ans après ses derniers matchs officiels.

Le gardien de but âgé de 36 ans, qui a joué son dernier match avec Lille en avril 2017, s'est séparé du club de Ligue 1 française en août 2018.

"Je continue à m'entraîner et j'espère faire un bon retour", a dit Enyeama à la BBC.

"J'ai reçu des propositions en Israël et en Turquie. Mais à ce stade de ma vie, je veux faire de ma famille ma priorité. Je joue au football avec le sourire, et j'aimerais le faire en m'assurant que ma famille est dans une bonne situation", ajoute-t-il, affirmant que sa famille vit actuellement en France.

Malgré son âge et son manque de temps de jeu, Enyeama déclare qu'il n'est pas encore prêt à mettre fin à sa carrière.

"Les gardiens de but font souvent une longue carrière, et je crois que j'ai encore beaucoup de chose à offrir. Je serai le premier à m'arrêter quand il me sera impossible de donner le meilleur de moi-même. Je continue à m'entraîner à la maison en m'attendant au meilleur", assure Enyeama.

Le vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2013 avec les Super Eagles a disputé 101 matchs avec le Nigeria et a joué la finale de la Coupe de la Ligue (France) 2016 avec Lille, contre le PSG (1-2).

Il a joué cinq CAN (2004, 2006, 2008, 2010 et 2013) et trois éditions de la Coupe du monde (2002, 2010 et 2014).

Le double vainqueur de la Coupe de la CAF, avec Enyimba, un club nigérian, a pris sa retraite internationale en 2015.