Phil Masinga est décédé à 49 ans

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien attaquant de l'Afrique du Sud et de Leeds United, Phil Masinga

L'ancien attaquant de l'Afrique du Sud et de Leeds United, Phil Masinga, est décédé à l'âge de 49 ans, selon la Fédération de football de son pays.

Masinga a joué à Leeds United entre 1994 et 1996 et a également joué à Saint-Gall en Suisse et dans les clubs italiens Salernitana et Bari.

"C'est un triste jour pour le football sud-africain", a déclaré Danny Jordaan, président de la Fédération sud-africaine de football. "Un fidèle serviteur du jeu, sur et hors du terrain de jeu."

Aucun autre détail n'a été divulgué au sujet de sa mort.

Masinga a fait ses débuts en Afrique du Sud en juillet 1992 contre le Cameroun lors du premier match de son pays post apartheid.

On se souviendra surtout de son but contre le Congo, qui a permis à l'Afrique du Sud de se qualifier pour sa première participation à la Coupe du Monde en 1998.

Masinga a également fait partie de l'équipe victorieuse de la Coupe d'Afrique des Nations 1996.

L'ancien attaquant a disputé 31 matchs de championnat à Leeds, inscrivant cinq buts.

"C'est avec une grande tristesse que le club a appris le décès de l'ancien attaquant Phil Masinga", a déclaré le club. "Nos pensées vont à l'endroit de toute sa famille et ses amis" peut-on lire dans le communiqué du club.

A lire aussi : "Le football mondial change", Stuart Baxter

A lire aussi : McCarthy : le foot m'a sauvé la vie

A lire aussi : L'Afrique du Sud fait ses adieux à Meyiwa