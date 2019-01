Philippe Coutinho au Barça : qu'est-ce qui a mal tourné pour le Brésilien en Espagne ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Philippe Coutinho n'a-t-il pas trouvé sa place au Camp Nou ?

Il a rejoint le club de Barcelone pour 182 millions de dollars il y a un peu plus de 12 mois mais le séjour de Philippe Coutinho à Barcelone pourrait-il être déjà sur le point de se terminer ?

Les spéculations dans le milieu du football européen font état d'un retour du Brésilien en Premier League, avec Manchester United qui, selon la rumeur, serait intéressé de ramener l'ancien joueur de Liverpool à Old Trafford.

La semaine dernière, le journal espagnol Marca a critiqué les récentes performances du jeune homme de 26 ans, affirmant que Coutinho avait "touché le fond" au Camp Nou.

Une question : le joueur n'a-t-il vraiment pas été à la hauteur des attentes en Espagne ?

L'évanouissement d'une influence

Signé en remplacement d'Andres Iniesta, qui a rejoint le club Japonais de Vissel de Kobe à la fin de la saison dernière, Coutinho a joué un rôle clé dans la victoire du Barça dans son doublé national lors de sa première demi-saison.

Il a ouvert son compteur-buts lors d'une victoire 2 : 0 sur Valence lors de la demi-finale retour de la Copa del Rey en février et a terminé la saison en force, inscrivant 10 buts et six passes décisives lors de ses 16 dernières sorties en 2017-18.

Media playback is unsupported on your device Le FC Barcelone en Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns

Il a marqué un but et a créé une occasion de but lors de la victoire 5 : 0 de Barcelone sur Séville en finale de la Copa del Rey - le premier trophée de Barcelone sous la houlette d'Ernesto Valverde - avant d'inscrire six buts lors de ses cinq dernières sorties en Liga, permettant au club de gagner 14 points dans le championnat espagnol.

Mais la situation a toutefois été différente cette saison. Ces derniers mois, l'influence de Coutinho s'est estompée.

Son dernier but en championnat a été inscrit lors de la victoire 5 : 1 du Barça sur le Real de Madrid à la fin du mois d'octobre et il n'a disputé aucun des quatre derniers matchs du club en championnat (seulement 62 minutes de jeu).

Lors de la surprenante défaite de la Copa del Rey face à Levante, jeudi, il s'est fait remarquer, mais son coéquipier Sergio Busquets a admis par la suite que Coutinho manque de "confiance et de rythme".

Le sélectionneur adjoint Jon Aspiazu a également déclaré après le match que l'international brésilien "n'est peut-être pas au même niveau que l'an dernier".

Dans l'ombre d'Ousmane Dembele

Si Coutinho n'a sans doute pas réussi à atteindre les sommets la saison dernière, il a aussi enduré son lot de malheurs.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Philippe Coutinho a été victime d'une blessure la saison dernière

Après avoir disputé huit des onze premiers matchs du Barça en championnat, il s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'un match de la Ligue des champions face à l'Inter Milan en novembre, ce qui l'a empêché de jouer pendant trois semaines.

Depuis, il n'a disputé qu'un seul match de championnat, avec Ousmane Dembele, souvent préféré au Brésilien sur le flanc gauche d'un triumvirat offensif composé de Luis Suarez et Lionel Messi.

Malheureusement pour Coutinho, le jeune Français connaît sa période la plus prolifique depuis son arrivée du Borussia Dortmund en août 2017, marquant quatre buts et en inscrivant trois lors de ses huit dernières participations à toutes les compétitions.

Après la défaite en Coupe contre Levante, Aspiazu a confirmé que Coutinho était sorti de la hiérarchie du Camp Nou, mais il a encouragé l'ancienne star de Liverpool en lui adressant des mots d'encouragement.

"Dembele a pris un peu d'avance [sur Coutinho]," dit-il. "Mais c'est un joueur que nous considérons comme clé et il sera très important pour nous dans le reste de la saison."