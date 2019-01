Les buteurs africains du weekend

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption Liverpool a battu Crystal Palace, 4-1, grâce à Sadio Mané et Mohamed Salah notamment.

BBC Afrique vous propose une sélection des footballeurs africains qui ont marqué dans les championnats européens de ce weekend.

Italie

L'Ivoirien Gervinho a inscrit le but de la victoire pour Parme, sur le terrain d'Udinese (2-1).

Angleterre

Grâce à un doublé de l'Egyptien Mohamed Salah et à un but du Sénégalais Sadio Mané, Liverpool a battu Crystal Palace, 4 buts à 3.

Espagne

Malgré un but de l'Ivoirien Seydou Doumbia, Girona s'est incliné, 3 buts à 2, sur le terrain du Real Betis.

Le Camerounais Karl Toko Ekambi a inscrit le but de l'égalisation pour Villareal, face à l'Atletic Bilbao (2-2).

Pays-Bas

Grâce notamment à un but du Togolais Peniel Mlapa, le VVV-Venlo s'est imposé 4 buts à 2 sur le terrain de Daen Haag.

Malgré un but du Marocain Ahmed El Messaoudi, Fortuna Sittard s'est incliné, 5 buts à 1, sur la pelouse de De Graafschap.

Belgique

Le Sénégalais Mamadou Fall a marqué le premier but de l'AS Eupen face au Sporting Lokeren, contribuant ainsi à la victoire de son équipe (4-1).

Grâce notamment à un but du Congolais Dieumerci Mbokani, le Royal Antwerp s'est imposé, 2 buts à 1, sur le terrain de Zulte Waregem.

Son compatriote Christian Luyindama a marqué le but de la victoire pour le Standard de Liège face au KV Kortijk (2-1)

Grâce notamment à un but du Tanzanien Mbwana Samatta et à un autre but du Congolais Dieumerci Ndongala, Genk s'est imposé, 3-2, sur le terrain de Sint-Truidense. Le premier but de Sint-Truidense a été inscrit par le Congolais Jordan Botaka.

Le Nigérian Taiwo Awoniyi a marqué le second but de Royal Mouscron face à Oostende (2-1).

Portugal

Le Camerounais Joel Tagueu a inscrit le but de la victoire pour Maritimo, sur le terrain de Santa Clara (1-0).

Le Bissau-Guinéen Mama Baldé a marqué le but de la victoire pour Aves, face au Vitoria de Setubal (2-1).

Turquie

Grâce notamment à un triplé du Nigérian Henry Onyekuru et à un but du Gabonais Papa N'Diaye, Galatasaray a battu le MKE Ankaraguecue, 6 buts à 0.

Malgré un but du Gabonais André Biyogo Poko, Goztepe s'est incliné, 3 buts à 2, sur le terrain de Yeni Malatyaspor.

L'Angolais Djalma a inscrit le premier but d'Alanyaspor face à Sivasspor (2-0).