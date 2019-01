Les membres du gouvernement connus au Burkina Faso

Copyright de l’image Getty Images Image caption Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso

Christophe Dabiré, nommé Premier ministre lundi, a constitué un gouvernement de 32 membres en nommant une personnalité de la société civile, Chérif Sy, au ministère de la Défense.

M. Sy, ministre d'Etat, va également s'occuper des Anciens Combattants. Il avait dirigé le Conseil national de la transition, l'institution mise en place après l'insurrection populaire ayant entraîné le départ du président Blaise Compaoré fin 2014.

Agé de 59 ans, Chérif Sy était jusque-là Haut représentant du président Roch Marc Christian Kaboré.

Ousséni Compaoré, lui, remplace Clément Sawadogo au ministère de la Sécurité, tandis que Lassané Kaboré succède à Rosine Coulibaly au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie du nouveau, dont Alpha Barry qui reste à la tête du département des Affaires étrangères, et René Bagoro qui conserve le ministère de la Justice.

Des acteurs de la société civile et des partis d'opposition demandaient depuis plusieurs mois le remplacement des ministres chargés de la Sécurité et de la Défense.

Les forces de sécurité burkinabè tentent, depuis trois ans au moins, de mettre fin aux attaques des groupes djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.

Sur le plan social, le régime fait face à des mouvements d'humeur récurrents dans les différents services publics.

L'économiste Christophe Dabiré a été nommé Premier ministre à la suite de la démission, vendredi dernier, du gouvernement de Paul Kaba Thiéba.

M. Dabiré était jusque-là représentant du Burkina Faso à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été plusieurs fois ministre sous le régime de Blaise Compaoré, mais aussi député élu du parti de ce dernier.